LEGENDARNO IME

Uručila je zlatni gramofon Billie Eilish, a ovu glazbenicu dobro znaju obožavatelji Gilmoreica

Piše Đurđica Sarjanović,
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Carole King proslavila se kao autorica brojnih hitova, a tijekom samostalne karijere objavila je singl "Where You Lead" koji je kasnije proslavila serija "Gilmorice", u kojoj je pjevačica i glumila.

Carole King bila je jedna od prezenterica nagrada Grammy u Los Angelesu, a 83-godišnja glazbenica prošetala je crvenim tepihom te se fotografirala s Lady Gagom. King je zlatni gramofon uručila Billie Eilish, koja je nagradu dobila za Pjesmu godine. 

Kantautorica je inače autorica čak 118 hitova koji su osvajali američke i britanske, ali i svjetske top ljestvice proteklih desetljeća. Ukupno je napisala preko 400 pjesama koje je snimilo preko 1000 izvođača. Kao samostalna glazbenica objavila je čak 25 studijskih albuma, od kojih je "Tapestry" iz 1971. vjerojatno najpoznatije te sigurno najprodavanije njezino izdanje. Upravo na tom albumu objavljen je i singl "Where You Lead", naslovna pjesma serije "Gilmorice".

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Obožavatelji ove serije često su se referirali na rad slavne autorice, a serija ju je dodatno proslavila te njezin singl učinila jednim od najprepoznatljivijih TV uvoda posljednjih desetljeća. Zanimljivo, King je zbog serije prepravila dio teksta pjesme kako bi se bolje uklopio u čitavu priču, a singl na koncertima uglavnom izvodi uz svoju kćer Louise Goffin. Osim što je napisala naslovnu pjesmu, u nekoliko navrata se pojavila u seriji kao glumica, a utjelovila je Sophie. Ulogu je ponovila u nastavku serije "Gilmore Girls: A Year in the Life".

Tijekom bogate karijere, Carole King je odradila nekoliko svjetskih turneja, a koncerte je održavala s poznatim kolegicama i kolegama kao što su Mary J. Blige, Black Eyed Peas i brojni drugi. 

Sa bivšim suprugom Gerryjem Goffinom glazbeno je surađivala te je dvojac, zadužio svjetsku glazbenu scenu velikim hitovima. U braku su bili deset godina. "You Make Me Feel (Like a Natural Woman)" napisali su za Arethu Franklin, "Goin' Back" za Dusty Springfield i "Pleasant Valley Sunday" za The Monkees. Carole King između ostaloga je autorica pjesme "The Reason" koju je otpjevala Celine Dion. Dobitnica je brojnih priznanja, ima zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu te je primljena u rock n' roll Kuću slavnih. U svibnju 2012. godine objavila je da odlazi u mirovinu te kako sumnja da će ikada više napisati neku pjesmu. 

