James Corden mogao bi ponovo okupiti One Direction, prošlo je 8 godina od njihova raspada

James Corden (44), britanski voditelj talk showa 'The Late Late Show', uskoro će voditi posljednju emisiju, a šuška se kako bi nekoć najpopularnija grupa One Direction mogla biti počasni gost.

Posljednja epizoda 'The Late Late Show-a' emitirat će se 27. travnja, a ako se One Direction za tu priliku ponovno okupi, bit će im to prvi zajednički nastup u osam godina.

Na žalost mnogih obožavatelja, Zayn Malik (30) je bend napustio u ožujku 2015. godine, a grupa je nakon njegovog odlaska izdala album 'Made in the A.M.', a početkom 2016. godine, One Direction je objavio da će uzeti pauzu i ona traje već osam godina.

Grupa je tijekom karijere prodala 70 milijuna ploča, a procjenjuje se da je samo 2013. godine zaradila preko 75 milijuna dolara. One Direction je tijekom svoje karijere osvojio gotovo 200 nagrada.

Prisjetimo se, grupa One Direction nastala je 2010. godina zahvaljujući reality emisiji 'The X Factor' gdje su prvo odvojeno bili prijavljeni Harry Styles (30), Liam Payne (29), Louis Tomlinson (31), Niall Horan (29) i Zayn Malik, a zatim je grupa oformljena u samoj emisiji.

U svojoj su karijeri izdali pet albuma: 'Up All Night', 'Take Me Home', 'Midnight Memories', 'Four' i 'Made in the A.M.'

