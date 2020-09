Jamie Foxx podržao Đokovića nakon incidenta: 'Glavu gore!'

<p>Cijeli svijet priča o tome kako je srpski tenisač <strong>Novak Đoković </strong>(33) izbačen s US Opena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural posvećen Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p>U prvom setu meča osmine finala protiv <strong>Pabla Carrena-Buste</strong>, dok je rezultat bio 6-5 za Španjolca, Đoković je bez gledanja ispucao lopticu koja mu nije trebala. Istom tom lopticom pogodio je linijsku sutkinju u grlo. Đoković joj se ispričao, no suci su prema pravilima i u suradnji sa supervizorom turnira dosudili diskvalifikaciju nakon nekoliko minuta vijećanja.</p><p>Nakon što su mu brojni regionalni sportaši i celebrityji javno izrazili podršku, sad je ova vijest došla do glumca i stand-up komičara <strong>Jamieja Foxxa </strong>(52). </p><p>Novak je objavio fotografiju s terena te naglasio kako ga je cijela situacija rastužila.</p><p>- Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i, prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro. Jako mi je žao što sam joj uzrokovao toliko stresa. Nenamjerno. Ne želim otkriti njezino ime kako bih joj poštovao privatnost. Želim ovo loše iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvoriti u važnu životnu lekciju kako bih nastavio rasti i razvijati se kao čovjek, ali i tenisač. Ispričavam se organizatorima turnira US Open zbog svog ponašanja. Jako sam zahvalan svom timu i obitelji što su mi podrška i što su uvijek uz mene. Hvala i žao mi je - napisao je Đoković.</p><p>Nakon pročitane objave, komentar je, među brojnim Đokovićevim pratiteljima, ostavio i Jamie Foxx.</p><p>- Drži glavu gore, brate - napisao mu je Jamie. </p>