BEZ SRAMA

Jamie Lee Curtis (67) se fotkala u grudnjaku: Ima i dobar razlog

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Slavna glumica ovih dana se nalazi u New Yorku gdje promovira svoju novu seriju, a ova fotografija bila je 'najbolji način' da podrži jednu posebno dragu kolegicu

Admiral

Slavna oskarovka Jamie Lee Curtis (67) ponovno je dokazala da su godine za nju samo broj. Njezina najnovija objava na Instagramu, u kojoj pozira u donjem rublju, oduševila je milijune pratitelja. Na fotografiji snimljenoj u limuzini tijekom vožnje New Yorkom, Curtis pozira u ležernom kardiganu, ispod kojeg otkriva elegantan crni čipkasti grudnjak. U opisu je objasnila kako je donje rublje dobila na poklon od glumice i redateljice Maggie Gyllenhaal, koja je ujedno i njezino kumče.

Riječ je o promotivnom proizvodu nastalom u suradnji s brendom Victoria's Secret za Gyllenhaalin novi film "The Bride!". Curtis je odlučila odjenuti ga kako bi pružila podršku.

- Nosila sam ga danas kako bih podržala svoje 'hranitelje', kao i njezin film - napisala je glumica, koristeći duhovit izraz "money makers" za svoje grudi. Dodala je kako nije znala kako drugačije iskazati podršku, pa je ovo "bilo najbolje što je mogla smisliti u limuzini". Svoju poruku zaključila je snažnim riječima, izrazivši koliko je ponosna na Maggie. 

Reakcije na objavu bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Obožavatelji su pohvalili njezin izgled, samopouzdanje i iskrenost. Komentari poput "Moja simpatija iz djetinjstva", "Još uvijek to imaš" i "Tako ste zgodni, gospođo Curtis" preplavili su njezin profil, dokazujući da karizma legendarne "kraljice vriska" ne blijedi s godinama. 

U New Yorku se Curtis nalazi radi promocije svoje nove serije "Scarpetta", koja premijeru na streaming servisu Amazon Prime Video ima 11. ožujka. U seriji, temeljenoj na bestselerima Patricije Cornwell, glumi uz Nicole Kidman, a tumači lik Dorothy Farinelli. 

Komentari 3
