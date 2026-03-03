Jamie Lee Curtis (67) se fotkala u grudnjaku: Ima i dobar razlog

Slavna oskarovka Jamie Lee Curtis (67) ponovno je dokazala da su godine za nju samo broj. Njezina najnovija objava na Instagramu, u kojoj pozira u donjem rublju, oduševila je milijune pratitelja. Na fotografiji snimljenoj u limuzini tijekom vožnje New Yorkom, Curtis pozira u ležernom kardiganu, ispod kojeg otkriva elegantan crni čipkasti grudnjak. U opisu je objasnila kako je donje rublje dobila na poklon od glumice i redateljice Maggie Gyllenhaal, koja je ujedno i njezino kumče.

Riječ je o promotivnom proizvodu nastalom u suradnji s brendom Victoria's Secret za Gyllenhaalin novi film "The Bride!". Curtis je odlučila odjenuti ga kako bi pružila podršku.

- Nosila sam ga danas kako bih podržala svoje 'hranitelje', kao i njezin film - napisala je glumica, koristeći duhovit izraz "money makers" za svoje grudi. Dodala je kako nije znala kako drugačije iskazati podršku, pa je ovo "bilo najbolje što je mogla smisliti u limuzini". Svoju poruku zaključila je snažnim riječima, izrazivši koliko je ponosna na Maggie.

Reakcije na objavu bile su gotovo jednoglasno pozitivne. Obožavatelji su pohvalili njezin izgled, samopouzdanje i iskrenost. Komentari poput "Moja simpatija iz djetinjstva", "Još uvijek to imaš" i "Tako ste zgodni, gospođo Curtis" preplavili su njezin profil, dokazujući da karizma legendarne "kraljice vriska" ne blijedi s godinama.

U New Yorku se Curtis nalazi radi promocije svoje nove serije "Scarpetta", koja premijeru na streaming servisu Amazon Prime Video ima 11. ožujka. U seriji, temeljenoj na bestselerima Patricije Cornwell, glumi uz Nicole Kidman, a tumači lik Dorothy Farinelli.