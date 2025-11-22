Obavijesti

LEGENDARNA GLUMICA

Kraljicu horora nazivali su i seks simbolom, supruga je 'upecala' i prije nego što ga je upoznala

Kraljicu horora nazivali su i seks simbolom, supruga je 'upecala' i prije nego što ga je upoznala
Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Oskarovka Jamie Lee Curtis je zbog uloga u hororima dobila nadimak "Kraljice horora", a profilirala se i kao vješta majstorica komedija. Danas slavi 67. rođendan.

Jamie Lee Curtis rođena je 22. studenoga 1958. u Kaliforniji, gdje je i odrasla. Majka joj je glumica Janet Leigh, a otac glumac Tony Curtis. Imala je četiri godine kada su joj se roditelji rastali, a kasnije je u intervjuima pričala kako njezin otac "nije bio zainteresiran za očinsku figuru" te je nakon njegove smrti saznala da je nju, braću i sestre izbacio iz oporuke. Odgojio ju je Robert Brandt, za kojeg se njezina majka udala nakon razvoda.

Na malim ekranima je debitirala 1977. godine u seriji "Quincy, M.E." te je gostovala u još nekoliko naslova. Samo godinu kasnije debitirala je na velikom platnu i to u filmu Johna Carpentera "Noć vještica". Upravo uloga Laurie Strode donijela joj je svjetsku slavu, a pojavila se u nekoliko nastavaka popularne franšize. "Noć vještica" je inače jedan od najuspješnijih nezavisnih filmova svih vremena. Na početku 80-ih je glumila i u hororu "Magla", a u to vrijeme su ju već mediji prozvali "Kraljicom horora". 

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Kada se uz Johna Travoltu 1985. pojavila u filmu "Perfect", javnost ju je prozvala "seks simbolom". Iako film nije postigao veću popularnost kod kritičara, Curtis je postala široko poznata te ju je publika obožavala. "Istinite laži" film je u kojem je glumila uz Arnolda Schwarzeneggera, a 1994. godine je bio treći najgledaniji film na svijetu. Jamie Lee Curtis je dotad dobila već niz nominacija za ugledne nagrade i karijera joj je bila na vrhuncu. Do filma "Freaky Friday" s Lindsay Lohan već se profilirala kao vladarica komedija, a publici i kritici je dokazala da se sjajno snalazi u mnogim ulogama. 

Foto: Instagram

U listopadu 2006. godine glumica je obznanila svijetu da je gotova s glumom te da se odlučila posvetiti obitelji. Ipak, godinu kasnije prekinula je mirovinu te je radila na animiranom filmu "Beverly Hills Chihuahua". Nastavila je nizati uloge u serijama i filmovima. Godine 2018. ponovila je ulogu Laurie Strode u filmu "Halloween", a 2021. glumila je i u "Halloween Kills".

Na policama ima brojna priznanja, a ono najveće, nagrada Oscar, došla joj je prije dvije godine. Na 95. dodjeli Oscara, Jamie Lee Curtis je osvojila zlatni kipić za najbolju sporednu žensku ulogu u filmu "Everything Everywhere All at Once". 

- Ova nagrada ide svim ljudima diljem svijeta koji su podržavali filmove i žanrove koje sam radila od početka karijere. Oscara smo zajedno osvojili - rekla je u govoru na pozornici dodjele nagrada.

Supruga je "upecala" i prije nego su se upoznali

Jamie Lee Curtis privatnim životom nije dizala previše prašine tijekom karijere. Za glumca i redatelja Christophera Guesta udala se 1984. godine nakon četiri mjeseca veze.

- Udat ću se za tog čovjeka - komentirala je prijateljici kada je vidjela njegovu fotografiju u časopisu Rolling Stone, prije nego što su se uopće i upoznali. 

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Posvojili su dvije kćeri, Annie i Ruby, a obje su se kasnije vjenčale u dvorištu njihove obiteljske kuće.

Curtis je inače bliska prijateljica s kolegicom Sigourney Weaver, a u intervjuima je priznala da nikada do kraja nije pogledala njezin hit "Alien". Rekla je da joj je bio prestrašan da ga pogleda do kraja.
 

