Jamie Lee Curtis o plastičnim operacijama: 'Da, išla sam na jednu, i odmah sam požalila...'

Uz nadolazeću premijeru novog filma 'Freakier Friday', glumica Jamie Lee Curtis (66) ima pune ruke posla. Svoje vrijeme provodi pred kamerama, a mediji primjećuju kako 66-godišnja glumica izgleda bolje nego ikada. U intervjuu za The Guardian, Curtis je otkrila da žali što se ikada odlučila za plastičnu operaciju.

Foto: Mario Anzuoni

Glumica se u intervjuu iz svibnja prisjetila ranih dana svoje karijere, kada se snimala romantična drama 'Perfect' u kojoj je Jamie imala glavnu ulogu zajedno s glumcem Johnom Travoltom. Ispričala je da joj je snimatelj, koji je također radio na filmu, rekao kako su joj oči 'previše vrećaste' i da ju je odbijao snimati.

- Samo je rekao: 'Da... neću nju snimati, oči su joj previše vrećaste'. Imala sam oko 25 godina, sramota je da je to rekao. Čim je snimanje filma završilo otišla sam na plastičnu operaciju - otkrila je Jamie.

Foto: AFP

Priznala je da joj se rezultat nije pretjerano svidio i da je odmah požalila.

- To nije stvar koju itko treba raditi s 25, 26 godina. Odmah sam požalila i od tada žalim - nadodala je.

Foto: Mario Anzuoni

Od tog iskustva, glumica javno promovira i naglašava značaj prirodne ljepote. Ima problem s 'ljepotom'. Kad je Curtis bila tinejdžerica, kaže, bila je 'slatka', ali ne i 'lijepa'. Gledala je kako karijere njezinih roditelja, Janet Leigh i Tonyja Curtisa, slabe nakon što je njihov mladenački dobar izgled počeo slabiti.

- Svjedočila sam kako su moji roditelji izgubili upravo ono što im je dalo slavu, život i egzistenciju, kada ih je industrija odbacila u određenoj dobi. Gledala sam ih kako postižu nevjerojatan uspjeh, a zatim kako on polako nestaje. I to je vrlo bolno - rekla je glumica.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Upravo zbog toga, Curtis je zagovarateljica prirodne ljepote i naglašava da podržava sve što osobu čini autentičnom. Otkrila je kako su joj trebale godine da se osjeća udobno u svome tijelu te kritizira kozmetičku industriju zbog konstantnih napada na žene.

- Bila sam vrlo glasna o genocidu generacije žena od strane kozmetičke industrije, koje su se same unakazile - izjavila je.

Riječ 'genocid' vrlo je jaka, ali glumica kaže kako je uporaba te riječi u ovom kontekstu, za nju, itekako ispravna.

- Dugo koristim tu riječ i koristim je posebno zato što je snažna riječ. Vjerujem da smo izbrisali generaciju ili dvije prirodnog ljudskog izgleda. Koncept da možete promijeniti način na koji gledate kemikalijama, kirurškim zahvatima, filerima - postoji unakaženost generacija pretežno žena koje mijenjaju svoj izgled. A to pomaže i potiče umjetna inteligencija, jer sada ljudi žele lice s filterom - objasnila je Jamie.

Foto: Mario Anzuoni

Jamie se i osvrnula na kolegicu iz filma 'Freakier Friday', Lindsay Lohan. Lohan je u kasnim tridesetima, a, čini se, da je do sada imala mnogo kozmetičkih zahvata u tako mladoj dobi.

- Volim šefovati, ali gledam svoja posla. Njoj ne trebaju moji savjeti. Ona je funkcionalna, pametna i kreativna žena. Privatno me pitala par pitanja, ali ništa više nego što bi pitao svojeg starijeg prijatelja - izjasnila se Curtis.

Ali s obzirom na oštrost Jamienog stava o estetskoj kirurgiji, ne osjećaju li se mlađe žene osuđivane u njezinoj prisutnosti? Nije li to neugodno?

- Ne. Ne. Jer me nije briga. Nije važno. Ne obraćam pažnju na druge. Nikada ne bih rekla ni riječi. Nikada ne bih nekome rekla: 'Što si učinio/la?' Sve što znam jest da je to beskonačan ciklus. To znam. Kad jednom počneš, ne možeš stati. Ali nije moj posao da dajem svoje mišljenje; to me se ne tiče -

Foto: Themoviedb.org

Što se tiče Lohan, Curtis kaže: 'Osjetila sam ogromnu majčinsku brigu za Lindsay nakon prvog filma i nastavila sam je osjećati. Kad bi došla u Los Angeles, viđala bih je. Ona i ja smo ostale prijateljice, a sada smo i kolegice'.

'Freakier Friday' (Šašaviji petak) nastavak je megapopularne američke komedije 'Freaky Friday' (Šašavi petak). Prvi dio filma baziran je na istoimenoj knjizi koju je napisala Mary Rodgers 1972. godine. Prvi film je izašao 2003. godine, a drugi dio će izaći 8. kolovoza ove godine.

Foto: Mario Anzuoni