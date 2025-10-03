Obavijesti

STIGLA PRINOVA

Janko Popović Volarić nakon 28 godina ponovo je postao tata

Janko Popović Volarić nakon 28 godina ponovo je postao tata
Zagreb: Dolazak poznatih na dodjelu medijskih nagrada Večernjakova ruža | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

Glumac Janko Popović Volarić i njegova supruga, glazbenica Lovorka Sršen, dobili su malenu djevojčicu nakon godinu dana braka

Janko Popović Volarić (45) i njegova supruga, glazbenica i producentica Lovorka Sršen, postali su roditelji djevojčice koju su oboje s nestrpljenjem iščekivali, javlja Glorija

Djevojčica je stigla nakon godine dana braku glumca i glazbenice, a Janko već ima 28-godišnjeg sina iz prethodne veze.

Zagreb: Dodjela nagrada Rock &Off u Tvornici kulture
Zagreb: Dodjela nagrada Rock &Off u Tvornici kulture | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

-Moj sin sada ima 28 godina, tako da će razlika biti prilična. Presretan sam, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a stvarno sam ga želio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati. Sad će David dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki ultrazvuk plačem -  rekao je nedavno u HRT-ovoj radijskoj emisiji ‘Homo Sapiens‘.

Janko i Lovorka skupa su već četiri godine, a od tada živi mirnijim životom.

PRESRETAN JE Janko Popović Volarić otkrio je spol bebe koju čeka s Lovorkom Sršen: 'Svaki ultrazvuk plačem'
Janko Popović Volarić otkrio je spol bebe koju čeka s Lovorkom Sršen: 'Svaki ultrazvuk plačem'

- Lovorka i ja živimo lijep, sretan i miran život. Uživam, divno mi je i ničime to ne želim pokvariti. Volim biti u vezi i što sam stariji, sve više volim biti doma. Volim kuhati, a najdraže jelo mi je goveđa juha s domaćim rezancima koju radim stvarno jako dobro. Volim čitati knjige, gledati filmove, serije, dokumentarce... Jer do prije nekoliko godina imao sam tempo u kojem zapravo nisam imao privatni život. U slobodno vrijeme posvetio bih se sinu, povremeno izlazio, loše spavao i to je bilo to- rekao je jednom prilikom za Gloriju. 

LIJEPE VIJESTI Janko Popović Volarić i supruga čekaju prvo zajedničko dijete
Janko Popović Volarić i supruga čekaju prvo zajedničko dijete

Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić vjenčali su se u rujnu prošle godine, a sudbonosno 'da' proslavili su u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu. Glumcu je ovo drugi brak. Godine 2009. oženio je kolegicu, glumicu Jelenu Veljaču, ali razveli su se nakon tri godine.

