Jao! Sprema se napeti obračun u 'MasterChefu': Čuvajte me se, ne znate s kim imate posla...

U nadolazećem izazovu, 'MasterChef' kuhinja ponovno će postati poprište intenzivnog kuhanja i taktičkih odluka. Zeleni tim ponovno će se naći pod reflektorima, suočen s nominacijama za stres test.

- Izgleda da je netko bacio kletvu na zeleni tim - komentirat će Krunoslav Jarić, svjestan da su njegovi kolege i on opet među onima koji će se boriti za opstanak. Dogovori unutar tima bit će unaprijed doneseni – odluka o nominacijama past će prije nego što su službeno objavljene.

Foto: Luka Dubroja

No, Ivan Barić neće prisustvovati nominacijama zbog narušenog zdravstvenog stanja. Elias Abou Haydar ući će u stres test jer je u timskom izazovu pripremao brudet kojeg je žiri kritizirao, pa su ga članovi njegova tima nominirali.

- Ja sam miran danas, jedva čekam kuhati. Nisam znao kako se radi brudet i možda sam trebao reći da ne znam kako se to radi, htio sam naučiti i sad sam ovdje - priznat će Elias.

Foto: Luka Dubroja

Chef Goran Kočiš će pak podsjetiti da tim za izradu brudeta nije imao odgovarajuće sastojke: 'Sumnjam da bi s tim namirnicama i Ivan uspio napraviti brudet.'

Jurica Jurašković osvrnut će se na nedostatak timske komunikacije, poručivši: 'Mislim da je komunikacija u timu trebala biti bolja.'

Osim Eliasa i Krune, tim će za stres test nominirati i Otta Grundmanna, a pridružit će im se i izazivačica. Goran će im objaviti: 'Imamo izazivača. Došao je trenutak da pozdravite Stjepanovu izazivačicu - Sandru Pajić.'

Sandra će odmah jasno postaviti ton: 'Sad ćete vidjeti da igram na najjače.' Jedini uvjet za njezin ulazak bit će da ne kuha najlošije.

- Svaka čast mojim protivnicima. Nemaju pojma s kim imaju posla, ali čuvajte me se - poručit će Sandra bez zadrške.

Zadatak će biti jasan: replicirati jelo koje se nalazi ispod zvona. Riječ je o tanjuru koji će chef Stjepan Vukadin posvetiti svojoj razrednici Ljiljani Burazer, koja će osobno doći u kuhinju.

- Lijepo je biti u kuhinji. To čime se kuhari bave je jako dobar zadatak jer se trude da se kod ljudi postigne i zdravlje i ljepota. Tamo gdje kuhar zakaže, na red dolazi doktor - poručit će Ljiljana kandidatima.

Foto: Luka Dubroja

Stjepanovo jelo kojem će glavna namirnica bit romb sadržavat će precizno izbalansirane elemente: blitvu, krumpir, aromatizirani češnjak, pire i čips od čičoke, mikrobilje s emulzijom od meda i senfa.

- Izgleda možda kompliciranije nego što je, samo se trebate fokusirati - savjetovat će natjecatelje.

Kako će se natjecatelji snaći, tko će pokazati da zaslužuje ostati u showu i hoće li Sandra postati nova članica MasterChef kuhinje – doznat ćemo u novoj epizodi!

Foto: Luka Dubroja

