Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIRI NIJE ZADOVOLJAN

Zeleni idu u nominaciju, dobili su kritike: 'To s brudetom nema veze, to je neka juha s ribom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zeleni idu u nominaciju, dobili su kritike: 'To s brudetom nema veze, to je neka juha s ribom'
Foto: Nova Tv

Iako je zeleni tim bio borben i imao timski duh, žiri je zaključio da su pogriješili u ključnim stvarima i okusima. Već nakon prvih komentara postalo je jasno da će procjena biti zanimljiva

U timskom izazovu izgubio je zeleni tim, nakon što je žiri zaključio da su pogriješili u ključnim tehnikama i okusima. Unatoč borbenosti i timskom duhu, presudile su tehničke pogreške koje se u ovakvim izazovima jednostavno ne praštaju. 

Analiza je započela u mirnijem tonu, ali već nakon prvih komentara postalo je jasno kako će ovo biti zahtjevna procjena. Mario je, iako je pohvalio sve natjecatelje, priopćio odluku o najboljem timu:

Foto: Nova Tv

- Taj tim je plavi tim. Dobro ste se organizirali. Od samog predjela koje je jako kompleksno – ravioli s dva lijepa okusa koja su se odlično spajala.

Njegove su riječi potvrdile da je plavi meni ponudio najviše ravnoteže i timske usklađenosti. 

Foto: Nova Tv

Umak pašticade, koji je pripremio Damjan, proglašen je savršenim, a arancin je, prema riječima žirija, bio 'odlično napravljen i lijepo se spojio'.

Desert koji su radile Barbara i Anamarija dodatno je učvrstio njihov uspjeh: 'Fritule su bile lijepe, ukusne, s umakom od naranče', zaključio je Mario s osmijehom. 

BOGATA GOZBA Timski izazov u MasterChefu: 'Jako sam se oslonio na njih...'
Timski izazov u MasterChefu: 'Jako sam se oslonio na njih...'

Crveni tim naišao je na mješovite komentare. Stjepan je otvorio njihovu analizu riječima:

Foto: Nova Tv

- Krenut ćemo od deserta. Imali ste paradižot. Krema je trebala biti gušća, jača, vanilija je preuzela okus, a trebao bi se u pozadini osjetiti žumanjak.

Osim toga, upozorio ih je na greške u glavnom jelu:

- Vino koje ste dodali u buzaru nije iskuhalo, osjetilo se više nego što je trebalo, i prekuhali ste škampe. Pogodili ste zadatak, ali to je tehnički trebalo biti puno bolje.

NASMIJAO KANDIDATE Ivan Capan je za vrijeme požara degustirao pršut: Požar je u kuhinji, a Lima reže pršut i jede
Ivan Capan je za vrijeme požara degustirao pršut: Požar je u kuhinji, a Lima reže pršut i jede

Ipak, istaknuo je da je njihovo hladno predjelo bilo izvrsno komponirano i bogato komponentama. 

Kod zelenih, situacija je bila lošija. Već u startu ostali su bez člana tima koji je trebao raditi glavno jelo - Ivana Barića koji je zbog zdravstvenih razloga morao propustiti kuhanje:

Foto: Nova Tv

- Jako mi je žao što nisam mogao biti uz tim - rekao je Ivan, svjestan težine trenutka.

Goran je bio izravan: 'Okusi su bili tu, ali punjenja je u desertu trebalo biti puno više, a tjesteninu više razvaljati da stane više kreme unutra'.

Foto: Nova Tv

Kritike su se nastavile i na glavnom jelu:

- To nema veze s brudetom, to je neka vrsta juhe s ribom i školjkama.

Zamjerio im je i što su poslužili pršut bez dorade te što su u brudet dodali crno umjesto bijelog vina – pogrešku koja je, prema žiriju, potpuno promijenila balans okusa. 

Nakon rasprave, odluka je bila konačna – zeleni tim je izgubio, no ostaje dojam da su unatoč svemu pokazali volju, znanje i ljubav prema kuhanju koje ne blijedi ni nakon poraza. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'
TEŠKA BITKA

Marija Novak iz 'Života na vagi' za 24sata: 'Uklonili smo tumor, ali strah me konačnih nalaza'

U prošloj sezoni ‘Života na vagi’ Marija je izgubila više od 58 kilograma. I dalje se bori za svoje zdravlje, ali sad iz drugih razloga. Kvržica na trbuhu potaknula je novu bitku
Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek
BIZNIS CVJETA

Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek

Atelier Sreće, u Maloj ulici 1 u Zagrebu, ponovno je otvoren nakon potpunog preuređenja. Iza njega stoje Iva Todorić i florist Ante Jurković. Prostor, koji je dizajnirala Nikolina Pišek, zamišljen je kao toplo i mirisno mjesto gdje se prodaje cvijeće, mirisi za dom (Atelier Rebul), nakit Borboleta, vaze, šampanjci i pokloni
Brunejski princ i princeza naših korijena objavili da će postati roditelji: 'I onda ih je bilo troje'
STIŽE PRINOVA

Brunejski princ i princeza naših korijena objavili da će postati roditelji: 'I onda ih je bilo troje'

Brunejska kraljevska obitelj postat će bogatija za još jednog člana. Sultanov sin i snaha hrvatskih korijena objavili su da će dobiti prvo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025