Zeleni idu u nominaciju, dobili su kritike: 'To s brudetom nema veze, to je neka juha s ribom'

U timskom izazovu izgubio je zeleni tim, nakon što je žiri zaključio da su pogriješili u ključnim tehnikama i okusima. Unatoč borbenosti i timskom duhu, presudile su tehničke pogreške koje se u ovakvim izazovima jednostavno ne praštaju.

Analiza je započela u mirnijem tonu, ali već nakon prvih komentara postalo je jasno kako će ovo biti zahtjevna procjena. Mario je, iako je pohvalio sve natjecatelje, priopćio odluku o najboljem timu:

Foto: Nova Tv

- Taj tim je plavi tim. Dobro ste se organizirali. Od samog predjela koje je jako kompleksno – ravioli s dva lijepa okusa koja su se odlično spajala.

Njegove su riječi potvrdile da je plavi meni ponudio najviše ravnoteže i timske usklađenosti.

Foto: Nova Tv

Umak pašticade, koji je pripremio Damjan, proglašen je savršenim, a arancin je, prema riječima žirija, bio 'odlično napravljen i lijepo se spojio'.

Desert koji su radile Barbara i Anamarija dodatno je učvrstio njihov uspjeh: 'Fritule su bile lijepe, ukusne, s umakom od naranče', zaključio je Mario s osmijehom.

Crveni tim naišao je na mješovite komentare. Stjepan je otvorio njihovu analizu riječima:

Foto: Nova Tv

- Krenut ćemo od deserta. Imali ste paradižot. Krema je trebala biti gušća, jača, vanilija je preuzela okus, a trebao bi se u pozadini osjetiti žumanjak.

Osim toga, upozorio ih je na greške u glavnom jelu:

- Vino koje ste dodali u buzaru nije iskuhalo, osjetilo se više nego što je trebalo, i prekuhali ste škampe. Pogodili ste zadatak, ali to je tehnički trebalo biti puno bolje.

Ipak, istaknuo je da je njihovo hladno predjelo bilo izvrsno komponirano i bogato komponentama.

Kod zelenih, situacija je bila lošija. Već u startu ostali su bez člana tima koji je trebao raditi glavno jelo - Ivana Barića koji je zbog zdravstvenih razloga morao propustiti kuhanje:

Foto: Nova Tv

- Jako mi je žao što nisam mogao biti uz tim - rekao je Ivan, svjestan težine trenutka.

Goran je bio izravan: 'Okusi su bili tu, ali punjenja je u desertu trebalo biti puno više, a tjesteninu više razvaljati da stane više kreme unutra'.

Foto: Nova Tv

Kritike su se nastavile i na glavnom jelu:

- To nema veze s brudetom, to je neka vrsta juhe s ribom i školjkama.

Zamjerio im je i što su poslužili pršut bez dorade te što su u brudet dodali crno umjesto bijelog vina – pogrešku koja je, prema žiriju, potpuno promijenila balans okusa.

Nakon rasprave, odluka je bila konačna – zeleni tim je izgubio, no ostaje dojam da su unatoč svemu pokazali volju, znanje i ljubav prema kuhanju koje ne blijedi ni nakon poraza.