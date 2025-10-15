Iako je zeleni tim bio borben i imao timski duh, žiri je zaključio da su pogriješili u ključnim stvarima i okusima. Već nakon prvih komentara postalo je jasno da će procjena biti zanimljiva
Zeleni idu u nominaciju, dobili su kritike: 'To s brudetom nema veze, to je neka juha s ribom'
U timskom izazovu izgubio je zeleni tim, nakon što je žiri zaključio da su pogriješili u ključnim tehnikama i okusima. Unatoč borbenosti i timskom duhu, presudile su tehničke pogreške koje se u ovakvim izazovima jednostavno ne praštaju.
Analiza je započela u mirnijem tonu, ali već nakon prvih komentara postalo je jasno kako će ovo biti zahtjevna procjena. Mario je, iako je pohvalio sve natjecatelje, priopćio odluku o najboljem timu:
- Taj tim je plavi tim. Dobro ste se organizirali. Od samog predjela koje je jako kompleksno – ravioli s dva lijepa okusa koja su se odlično spajala.
Njegove su riječi potvrdile da je plavi meni ponudio najviše ravnoteže i timske usklađenosti.
Umak pašticade, koji je pripremio Damjan, proglašen je savršenim, a arancin je, prema riječima žirija, bio 'odlično napravljen i lijepo se spojio'.
Desert koji su radile Barbara i Anamarija dodatno je učvrstio njihov uspjeh: 'Fritule su bile lijepe, ukusne, s umakom od naranče', zaključio je Mario s osmijehom.
Crveni tim naišao je na mješovite komentare. Stjepan je otvorio njihovu analizu riječima:
- Krenut ćemo od deserta. Imali ste paradižot. Krema je trebala biti gušća, jača, vanilija je preuzela okus, a trebao bi se u pozadini osjetiti žumanjak.
Osim toga, upozorio ih je na greške u glavnom jelu:
- Vino koje ste dodali u buzaru nije iskuhalo, osjetilo se više nego što je trebalo, i prekuhali ste škampe. Pogodili ste zadatak, ali to je tehnički trebalo biti puno bolje.
Ipak, istaknuo je da je njihovo hladno predjelo bilo izvrsno komponirano i bogato komponentama.
Kod zelenih, situacija je bila lošija. Već u startu ostali su bez člana tima koji je trebao raditi glavno jelo - Ivana Barića koji je zbog zdravstvenih razloga morao propustiti kuhanje:
- Jako mi je žao što nisam mogao biti uz tim - rekao je Ivan, svjestan težine trenutka.
Goran je bio izravan: 'Okusi su bili tu, ali punjenja je u desertu trebalo biti puno više, a tjesteninu više razvaljati da stane više kreme unutra'.
Kritike su se nastavile i na glavnom jelu:
- To nema veze s brudetom, to je neka vrsta juhe s ribom i školjkama.
Zamjerio im je i što su poslužili pršut bez dorade te što su u brudet dodali crno umjesto bijelog vina – pogrešku koja je, prema žiriju, potpuno promijenila balans okusa.
Nakon rasprave, odluka je bila konačna – zeleni tim je izgubio, no ostaje dojam da su unatoč svemu pokazali volju, znanje i ljubav prema kuhanju koje ne blijedi ni nakon poraza.
