Japanska pijanistica vratila se u Hrvatsku nakon tri godine: 'Baš se veselim svirati u Vinkovcima'

Imam dva starija brata. Oni su svirali klavir te su često vježbali, a ja sam im se kao djevojčica iz znatiželje voljela pridružiti. Tako sam i ja, igrajući se, upoznala i zavoljela sve čari klavira, ispričala nam je, dok je putovala za Vinkovce, japanska pijanistica Yoko Nishii (47).

Nekoliko sati "igranja" s braćom bilo je dovoljno da shvati kako je klavir ono čime se želi baviti, a ne balet, koji je tad plesala. Tako je s četiri godine počela pohađati sate klavira kod Mitsuko Tomija u Japanu. Put ju je poslije odveo u neke druge "vode", pa je 1998. godine diplomirala francuski jezik i književnost na Sveučilištu Keio u Tokiju, a te iste godine došla je i u Hrvatsku.

- Slučajno sam pročitala članak u japanskom glazbenom časopisu o audiciji za stipendiju koju daje Visoka škola za glazbenu umjetnost 'Ino Mirković' u Lovranu. Kad sam to pročitala, imala sam samo nekoliko dana da se odlučim i rekla sam sama sebi: 'Idem pokušati'. Svirala sam na audiciji i prošla i to je bio početak mojeg boravka u Hrvatskoj, o kojoj do tada nisam ništa znala - rekla nam je Yoko, koja je prvu godinu živjela u učeničkom domu u Lovranu.

U samo dvije godine završila je četverogodišnji studij, a potom u srpnju 2001. postiže i stupanj magistra glazbene umjetnosti. Usavršavanje je nastavila na poslijediplomskom studiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, kao stipendistica japanske vlade, u klasi Jevgenija Zarafiantsa, kojemu je bila i asistentica na Visokoj školi "Ino Mirković".

Sad se, nakon tri godine, vratila u Hrvatsku, koju, kako kaže, zaista voli. Trenutno je u Vinkovcima, gdje će 12. rujna održati i koncert u dvorani Glazbene škole Josipa Runjanina.

- Imam pet solističkih koncerata od 12. rujna do 4. listopada. Prvo sviram u Vinkovcima, pa dan nakon u Županji, Vukovaru, 20. rujna u Sarajevu, i 4. listopada u Rijeci - otkrila nam je Nishii.

Za nju Vinkovci imaju posebno mjesto u srcu. Osim što je tamo nastupila sedam do osam puta, tamo ima mnogo dragih prijatelja.

- Veselim se što ću se nakon tri godine ponovno moći družiti s njima, a veseli me i što ću na koncertu odsvirati sonatu od Rahmanjinova koju sam svirala zadnji put prije desetak godina - rekla nam je ushićeno.

U svojim 20-im i 30-im godinama uživala je slušajući našeg pijanista Ivu Pogorelića, a prije nekoliko dana slušala je i Melitu Lorković. Prije pandemije Yoko je završila petogodišnji radni ugovor na glazbenoj akademiji u Aichiju u Japanu, a kad je kod kuće, u Japanu, učenike uči svirati klavir. Osim toga, ponekad i japanskim studentima održi predavanja o hrvatskoj kulturi, povijesti i jeziku. U slobodno vrijeme, kad ne svira, voli plesti, raditi kolače, origami i čitati knjige.

