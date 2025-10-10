Jasmila Žbanić se dirljivim riječima oprostila od supruga i suradnika Damira Ibrahimovića

Najljepša duša, otjelotvorenje ljubavi i životne radosti, duha i plemenitosti. Za mene je bio čitav svijet. Tim je riječima redateljica Jasmila Žbanić započela svoj oproštaj od supruga, producenta Damira Ibrahimovića Tumbe, koji je preminuo u četvrtak u Sarajevu u 61. godini.

Bio je njezin životni i stvaralački partner s kojim je dijelila više od tri desetljeća ljubavi, rada i filmskih priča koje su osvojile svijet. Zajedno su osnovali produkcijsku kuću 'Deblokada', kroz koju su nastali filmovi 'Grbavica', 'Na putu', 'Muškarci ne plaču', 'Cure, Ljubav je' i 'Quo vadis, Aida?', film koji je 2021. godine proglašen najboljim europskim filmom te nominiran za nagrade Oscar i BAFTA.

- Zajedno smo bili od 1992. godine. U ratu je bio pripadnik Laste - vraćao se s linija blatnjav i umoran, a opet širio beskrajan optimizam. Volio je izazove i pobjede. Radovali smo se susretima s publikom, nagradama, festivalima - s istom strašću prema filmu i pričama. Voljeli smo se, voljeli raditi, i svaki dan bio je pun ideja i smijeha. I kad je bilo teško, nalazio je način da bude lakše – s dostojanstvom i manirima najplemenitijeg čovjeka - dodala je Jasmila.

Posebno se osvrnula na obitelj i sve što je Damiru bilo važno

- Volio je svoju Zoe, s kojom je bio povezan magičnom vezom. Volio je svoje prijatelje i rodbinu, svoje rodno Sarajevo i dragi Stolac, volio je Želju, volio raju, volio ljude. Bio je dječak - vedar, čist i zaigran. Planirali smo mnogo toga i ostvarit ćemo - ja u ovom preteškom svijetu, a on sa mnom, svakog dana. Pa neće nas valjda nešto banalno poput smrti u tome omesti? - napisala je Žbanić.

Zahvalila je svima na riječima podrške i utjehe.

- Trenutno nisam u mogućnosti odgovarati ni na poruke ni na pozive. Znam koliko ste voljeli Tumbu, i znam da je i vama teško. Hvala vam što ste ga učinili sretnim čovjekom - poručila je te dodala kako će se komemoracija u Damirovu čast održati u srijedu 15. listopada u 11 sati u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

- O ukopu urne obavijestit ćemo naknadno - napisala je Jasmila.

Ibrahimović je rođen 18. srpnja 1965. godine u Sarajevu, a završio je Ekonomski fakultet u istom gradu. Osim supruge, producent je iza sebe ostavio i njihovu zajedničku kćer Zoe.