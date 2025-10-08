Obavijesti

DESETLJEĆIMA SU BILI SKUPA

Supruga Halida Bešlića rekla je samo jednu rečenicu kada su joj javili vijest da je on preminuo...

Pjevačeva najveća podrška upravo je bila supruga Sejda, a upravo je njoj posvetio i svoju zadnju pjesmu. Inače, u braku su bili gotovo pola stoljeća

Vijest o odlasku Halida Bešlića duboko je potresla brojne generacije koje su na njegovim pjesma odrasle. Legendarni pjevač iza sebe je ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći ponos i oslonac. A kad je saznala da je Halid preminuo, supruga Sejda izgovorila je, navode srpski mediji, svega jednu rečenicu... 

Foto: screenshot/Youtube

- Eto mene brzo kod tebe, stari moj - rekla je kratko i jasno Sejda, navodi Kurir

Tijekom njegove vrlo uspješne karijere, najveća podrška bila mu je supruga Sejda s kojom se kod matičara vjenčao i trošnoj zgradi lokalnog mjesnog ureda, a svoju zadnju pjesmu upravo je posvetio njoj. U braku su dobili i sina Dinu, koji je karakterno više sličan ocu - vedar, pristupačan i duhovit, a o svojim  je roditeljima često govorio s ponosom. 

- Pa, ja sam popularniji od mog babe. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda - rekao je Dino svojedobno za Express.ba

Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život,  toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

Podsjetimo, Halid je sa suprugom bio u braku gotovo pola stoljeća i slovili su kao jedan od najskladnijih parova na estradi. 

