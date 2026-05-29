Javno se prepucavao s bratom 15 godina, a razvod od supruge koštao ga je 20 milijuna funti

Noel Gallagher, arhitekt zvuka koji je definirao britpop i jedna od najpolarizirajućih figura moderne glazbe, slavi 59. rođendan. Njegov put od radničkih četvrti Manchestera do svjetskih stadiona priča je o nevjerojatnom talentu, ali i o bratskom ratu koji je naglo uništio Oasis na vrhuncu slave, samo da bi ga petnaest godina kasnije uskrsnuo za najočekivaniju turneju u povijesti glazbe.

Rođen 29. svibnja 1967. u obitelji irskih imigranata, Noelovo djetinjstvo bilo je daleko od idiličnog. Odrastanje uz oca alkoholičara koji je redovito zlostavljao njega i braću ostavilo je dubok trag. Spas je pronašao u glazbi. Nakon što je s 14 godina dobio uvjetnu kaznu zbog pljačke, s viškom slobodnog vremena počeo je sam učiti svirati gitaru koju mu je poklonila majka. Posebno ga je inspirirao nastup The Smithsa. Prije glazbene slave radio je kao građevinski radnik i tehničar za bend Inspiral Carpets, skupljajući neprocjenjivo iskustvo. U skladištu u kojem je radio nakon ozljede noge napisao je neke od budućih himni Oasisa, poput legendarne "Live Forever".

Po povratku s američke turneje s Inspiral Carpets 1991., Noel je saznao da njegov mlađi brat Liam pjeva u lokalnom bendu The Rain. Nije bio impresioniran, ali je pristao pridružiti im se pod jednim, ključnim uvjetom: on će preuzeti potpunu kreativnu kontrolu i postati jedini autor pjesama. Bend je uskoro postao Oasis, a Noel, prozvan "The Chief", ispunio je obećanje. Njihov debitantski album "Definitely Maybe" postao je najbrže prodavani prvijenac u britanskoj povijesti, a nasljednik "(What's the Story) Morning Glory?" lansirao ih je u stratosferu s megahitovima "Wonderwall" i "Don't Look Back in Anger". Njihov zvuk, mješavina sirove rock energije i Beatlesovskih melodija, definirao je britpop eru, a braća Gallagher postala su sinonim za rock and roll ekscese, puneći stranice tabloida svojim svađama, opijanjem i drogama.

No, iza kulisa uspjeha, odnos dvojice braće bio je tempirana bomba. Tenzije su bile prisutne od samog početka. Na prvoj američkoj turneji 1994., Liam je gađao Noela tamburinom, zbog čega je ovaj privremeno napustio bend. Godinu kasnije, tijekom snimanja albuma Morning Glory?, Noel je navodno udario Liama palicom za kriket jer je ovaj u studio doveo pijano društvo iz lokalnog puba. Kulminacija je stigla 28. kolovoza 2009. u Parizu. Uoči nastupa na festivalu Rock en Seine, u backstageu je izbila žestoka svađa. Liam je navodno razbio Noelovu gitaru, a stariji brat je objavio da napušta bend, poručivši kako "jednostavno ne može više raditi s Liamom ni dana". Bio je to dramatičan kraj jedne glazbene ere.

Nakon raspada Oasisa, Noel nije gubio vrijeme. Osnovao je bend Noel Gallagher's High Flying Birds i nastavio nizati komercijalne uspjehe s četiri studijska albuma, dokazavši da njegov autorski talent nije ovisio o bratovom vokalu. Ipak, privatni život donosio je nove turbulencije. Nakon braka s Meg Mathews, s kojom ima kćer Anaïs, oženio se Sarom MacDonald. Taj brak, u kojem su dobili dva sina, završio je razvodom 2023. godine, što ga je, prema vlastitom priznanju, koštalo 20 milijuna funti i obiteljske kuće. Prema nekim procjenama, njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko 70 milijuna dolara, značajno više od Liamovog, jer kao glavni autor pjesama ubire veći dio tantijema.

Petnaest godina nakon dramatičnog raspada, na opće oduševljenje milijuna fanova, braća su zakopala ratnu sjekiru. U kolovozu 2024. najavljena je povratnička svjetska turneja "OASIS LIVE '25". Interes je bio nezapamćen - 1,4 milijuna ulaznica za 17 koncerata u Velikoj Britaniji i Irskoj rasprodano je u nekoliko sati. Procjenjuje se da bi turneja mogla zaraditi i do 400 milijuna funti, a braća bi mogla podijeliti čak oko 50 milijuna. Čini se da su financijski poticaj i nostalgija ipak bili jači od dugogodišnje mržnje.

*uz korištenje AI-ja