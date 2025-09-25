Obavijesti

Show

Komentari 0
DIO JE POVIJESTI

Ova gitara mogla bi se prodati za 670.000 dolara! Evo i zašto

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ova gitara mogla bi se prodati za 670.000 dolara! Evo i zašto
2
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Gitara će sada biti prodana na aukciji glazbenih memorabilija uživo u listopadu ovog mjeseca u Propstoreu, s procjenom pretprodaje između 280.000 i 670.000 dolara...

Gitara koja je pripadala Noelu Gallagheru i bila slomljena u noći raspada Oasisa ide na dražbu i mogla bi se prodati za 670.000 dolara. Bend, koji se ponovno okupio nakon 16 godina i u srpnju je započeo svoju svjetsku turneju,  raspao se 2009. nakon tučnjave iza pozornice na festivalu Rock en Seine u Parizu, tijekom koje je Liam Gallagher oštetio crvenu Gibson ES-355 gitaru svog brata iz 1960-ih.

U TORONTU TikTokom kruži snimka koncerta Oasisa: 'Ako ste ovo vi, samo da znate - uništili ste mi večer!'
TikTokom kruži snimka koncerta Oasisa: 'Ako ste ovo vi, samo da znate - uništili ste mi večer!'

Gitara će sada biti prodana na aukciji glazbenih memorabilija uživo u listopadu ovog mjeseca u Propstoreu, s procjenom pretprodaje između 280.000 i 670.000 dolara.

Propstore music memorabilia auction
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Nalazi se među 150 predmeta benda koji će se naći na aukciji, zajedno s akustičnom gitarom Noela Gallaghera Takamine FP460SC - koja je korištena za snimanje Oasisova Wonderwalla i procijenjena je između 230.000 i 460.000 dolara.

Propstore music memorabilia auction
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Zak Starkey, bivši bubnjar Oasisa, rekao je: „Iznimno sam ponosan na svoj rad s Oasisom i mogućnost da obožavateljima pružim priliku za kupnju autentičnih memorabilija na Propstoreovoj glazbenoj aukciji način je da s njima podijele to putovanje.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha
NEKADAŠNJE SEKS BOMBE

FOTO Za njima su 90-ih uzdisali mnogi: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde Baywatcha

Serija 'Spasilačka služba' izvorno se prikazivala od 1989. do 1999. Glumačku ekipu su predvodili David Hasselhoff i Pamela Anderson, a sada se sprema i nova sezona koja će se emitirati na Foxu!
Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...
IZNENADIO JU JE

Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...

Pjevačica je, kaže izvor, ostala potpuno zatečena, a suze radosnice bile su najbolji dokaz koliko ju je gesta dirnula. 'Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli', dodao je izvor
VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!
VRAĆALI SE S PROMOCIJE

VIDEO Darko Lazić imao novu nesreću. Srpskog pjevača i ženu izvlačili su iz smrskanog auta!

S pjevačem je u automobilu bila i njegova supruga Katarina, a srpski mediji navode kako su zadobili teške ozljede te su prevezeni u bolnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025