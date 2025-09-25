Ova gitara mogla bi se prodati za 670.000 dolara! Evo i zašto

Gitara koja je pripadala Noelu Gallagheru i bila slomljena u noći raspada Oasisa ide na dražbu i mogla bi se prodati za 670.000 dolara. Bend, koji se ponovno okupio nakon 16 godina i u srpnju je započeo svoju svjetsku turneju, raspao se 2009. nakon tučnjave iza pozornice na festivalu Rock en Seine u Parizu, tijekom koje je Liam Gallagher oštetio crvenu Gibson ES-355 gitaru svog brata iz 1960-ih.

Gitara će sada biti prodana na aukciji glazbenih memorabilija uživo u listopadu ovog mjeseca u Propstoreu, s procjenom pretprodaje između 280.000 i 670.000 dolara.

Nalazi se među 150 predmeta benda koji će se naći na aukciji, zajedno s akustičnom gitarom Noela Gallaghera Takamine FP460SC - koja je korištena za snimanje Oasisova Wonderwalla i procijenjena je između 230.000 i 460.000 dolara.

Zak Starkey, bivši bubnjar Oasisa, rekao je: „Iznimno sam ponosan na svoj rad s Oasisom i mogućnost da obožavateljima pružim priliku za kupnju autentičnih memorabilija na Propstoreovoj glazbenoj aukciji način je da s njima podijele to putovanje.“