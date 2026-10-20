Jay-Z je sam sebe odabrao za nastup na Super Bowlu 2027.?

Jay-Z mogao bi predvoditi nastup na poluvremenu Super Bowla 2027., prema izvješću portala Puck, koji se poziva na više neimenovanih izvora. Reper od 2019. nadzire organizaciju nastupa, a posljednjih se mjeseci spominjao i kao mogući izvođač. Za sada još nije službeno potvrđeno tko će nastupiti.

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Među imenima koja su se razmatrala za nastup bili su Harry Styles, Miley Cyrus i Justin Bieber. Cyrus se nedavno vratila glazbenim nastupima koncertima u Hollywood Bowlu, što su neki povezivali s mogućim nastupom na Super Bowlu i rezidencijom sljedeće godine. Stylesu je, pak, nakon završetka koncertnih datuma turneje 13. prosinca 2026. slijedila gotovo četveromjesečna stanka prije nastavka turneje u travnju. Bieber se također spominjao kao kandidat nakon što je ranije ove godine nastupio kao glavni izvođač na festivalu Coachella.

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Ako Jay-Z nastupi, Beyoncé bi mu se mogla pridružiti kao posebna gošća. Pjevačica je već nastupila na poluvremenu Super Bowla 2013., a 2016. pridružila se izvođačima kao gošća. Mogući su i nastupi drugih glazbenika povezanih s njegovom tvrtkom Roc Nation, među kojima su Rihanna, J. Cole, Megan Thee Stallion, A$AP Rocky i Alicia Keys.

*uz korištenje AI-ja