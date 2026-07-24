Baka Rymira Satterthwaitea je podnijela zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, što bi moglo značiti da će reper ostati bez 119.000 dolara sudske odštete. Međutim, reper je odlučan uzeti svoj novac
Jay-Z ponovno na sudu s bakom muškarca koji tvrdi da mu je sin
Jay-Z pokreće novi pravni postupak protiv bake muškarca koji već godinama tvrdi da je sin slavnog repera, i to kako ne bi izbjegla plaćanje 119.000 dolara sudske odštete. Naime, Lillie Coley je pokrenula stečajni postupak, a Jay-Z od suda traži da spriječi da dug koji Coley ima prema njemu bude otpisan u sklopu njenog osobnog bankrota, javlja TMZ.
Reper u spisima tvrdi da se taj dug ne može oprostiti jer je dosuđen zbog 'lažnih izjava i pogrešnih prikazivanja činjenica kojima ga se namjerno uznemiravalo i ciljalo'. Njegov odvjetnik ističe da ga je Coley tijekom posljednjih deset godina uznemiravala podnošenjem brojnih neutemeljenih tužbi, internetskim kampanjama protiv njega i javnim izjavama.
Lillie Coley baka je Rymira Satterthwaitea, koji godinama tvrdi da je Jay-Z njegov biološki otac, što je reper više puta osporavao na sudu. U podnesku Jay-Z navodi da je na obranu od tužbi koje su pokrenuli Coley i njezin unuk potrošio stotine tisuća dolara. Ističe i da su sve tužbe koje je Coley podnijela protiv njega odbačene, no tvrdi da se uznemiravanje nastavilo.
Coley pak od suda traži da se Jay-Z-jev zahtjev odbaci jer, kako kaže, nije ispunio sve proceduralne uvjete. Sudski postupak je još u tijeku. Rymir Satterthwaite tvrdi da je njegova pokojna mama Wanda imala kratku ljubavnu aferu s Jay-Z-jem početkom 90-ih.
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