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SUDSKA SAGA

Jay-Z ponovno na sudu s bakom muškarca koji tvrdi da mu je sin

Piše Magdalena Mucić,
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Jay-Z ponovno na sudu s bakom muškarca koji tvrdi da mu je sin
Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS
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Baka Rymira Satterthwaitea je podnijela zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, što bi moglo značiti da će reper ostati bez 119.000 dolara sudske odštete. Međutim, reper je odlučan uzeti svoj novac

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Jay-Z pokreće novi pravni postupak protiv bake muškarca koji već godinama tvrdi da je sin slavnog repera, i to kako ne bi izbjegla plaćanje 119.000 dolara sudske odštete. Naime, Lillie Coley je pokrenula stečajni postupak, a Jay-Z od suda traži da spriječi da dug koji Coley ima prema njemu bude otpisan u sklopu njenog osobnog bankrota, javlja TMZ.

Reper u spisima tvrdi da se taj dug ne može oprostiti jer je dosuđen zbog 'lažnih izjava i pogrešnih prikazivanja činjenica kojima ga se namjerno uznemiravalo i ciljalo'. Njegov odvjetnik ističe da ga je Coley tijekom posljednjih deset godina uznemiravala podnošenjem brojnih neutemeljenih tužbi, internetskim kampanjama protiv njega i javnim izjavama.

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Lillie Coley baka je Rymira Satterthwaitea, koji godinama tvrdi da je Jay-Z njegov biološki otac, što je reper više puta osporavao na sudu. U podnesku Jay-Z navodi da je na obranu od tužbi koje su pokrenuli Coley i njezin unuk potrošio stotine tisuća dolara. Ističe i da su sve tužbe koje je Coley podnijela protiv njega odbačene, no tvrdi da se uznemiravanje nastavilo.

Coley pak od suda traži da se Jay-Z-jev zahtjev odbaci jer, kako kaže, nije ispunio sve proceduralne uvjete. Sudski postupak je još u tijeku. Rymir Satterthwaite tvrdi da je njegova pokojna mama Wanda imala kratku ljubavnu aferu s Jay-Z-jem početkom 90-ih. 

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