Jay-Z ponovno na sudu s bakom muškarca koji tvrdi da mu je sin

Jay-Z pokreće novi pravni postupak protiv bake muškarca koji već godinama tvrdi da je sin slavnog repera, i to kako ne bi izbjegla plaćanje 119.000 dolara sudske odštete. Naime, Lillie Coley je pokrenula stečajni postupak, a Jay-Z od suda traži da spriječi da dug koji Coley ima prema njemu bude otpisan u sklopu njenog osobnog bankrota, javlja TMZ.

Reper u spisima tvrdi da se taj dug ne može oprostiti jer je dosuđen zbog 'lažnih izjava i pogrešnih prikazivanja činjenica kojima ga se namjerno uznemiravalo i ciljalo'. Njegov odvjetnik ističe da ga je Coley tijekom posljednjih deset godina uznemiravala podnošenjem brojnih neutemeljenih tužbi, internetskim kampanjama protiv njega i javnim izjavama.

Lillie Coley baka je Rymira Satterthwaitea, koji godinama tvrdi da je Jay-Z njegov biološki otac, što je reper više puta osporavao na sudu. U podnesku Jay-Z navodi da je na obranu od tužbi koje su pokrenuli Coley i njezin unuk potrošio stotine tisuća dolara. Ističe i da su sve tužbe koje je Coley podnijela protiv njega odbačene, no tvrdi da se uznemiravanje nastavilo.

Coley pak od suda traži da se Jay-Z-jev zahtjev odbaci jer, kako kaže, nije ispunio sve proceduralne uvjete. Sudski postupak je još u tijeku. Rymir Satterthwaite tvrdi da je njegova pokojna mama Wanda imala kratku ljubavnu aferu s Jay-Z-jem početkom 90-ih.