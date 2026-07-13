Rihanna šokirala obožavatelje na koncertu Jay-Z-ja: Snimka nastupa postala hit na TikToku

Rihanna se vratila! Snimka iznenadnog pojavljivanja Rihanne na pozornici tijekom koncerta Jay-Z-ja na Yankee stadionu u New Yorku brzo se proširila društvenim mrežama, izazvavši lavinu oduševljenja i nevjerice među fanovima diljem svijeta. Video je u kratkom roku prikupio stotine tisuća pregleda, potvrđujući da je Rihannina scenska prisutnost i dalje magnet za publiku.

Snimka prikazuje Jay-Z-ja kako izvodi svoj veliki hit iz 2009. godine, "Run This Town", kada mu se na pozornici, na opće iznenađenje publike, pridružuje upravo Rihanna. Nastup se dogodio tijekom Jay-Z-jeve trodnevne serije koncerata nazvane "Extra Innings", a Rihannino pojavljivanje bilo je apsolutni vrhunac večeri. Za pjevačicu s Barbadosa, koja se posljednjih godina posvetila svojoj Fenty beauty i modnoj liniji te obitelji, ovo je bio jedan od rijetkih nastupa uživo nakon posljednje velike turneje 2016. godine.

Nakon što su zajedno izveli "Run This Town", Rihanna je preuzela pozornicu i samostalno otpjevala svoju pjesmu "Bitch Better Have My Money". Reakcije na TikToku najbolje opisuju kolektivno uzbuđenje. Video je prikupio gotovo 400 tisuća pregleda i više od 37 tisuća lajkova, a komentari su ispunjeni emocijama. "OPROSTITE, ŠTO?!", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio najviše lajkova, dok su drugi dodali kako "svijet napokon zacjeljuje". Mnogi su istaknuli kako bi platili bogatstvo da su mogli prisustvovati ovom događaju.

*uz korištenje AI-ja



