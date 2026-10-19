Je l' nas netko tražio? Evo nas na HRT-u nakon 13 godina

Nakon osam sezona na HRT-u, od 2006. do 2013. godine, popularni show 'Ples sa zvijezdama' preselio se na Novu TV, koja je otkupila licenciju za njegovo emitiranje. Ondje su gledatelji pratili još tri sezone, 2019., 2022. i 2023. godine, a sad se show vraća na Hrvatsku radioteleviziju. Nova sezona počinje 31. listopada na Prvom programu HTV-a, a gledatelje očekuje osam emisija, sve do 19. prosinca. HRT je dosad predstavio četiri plesna para, a to su pjevačica Marija Husar Rimac i Ivan Jarnec, glumica Lana Ujević Telenta i Gordan Vogleš, radijski voditelj Marko Bratoš i Tina Walme te pjevač Alen Đuras i Paula Tonković.

Pjevačica Marija Husar Rimac nije skrivala oduševljenje pozivom u show. Ipak je priznala da je, kad su je kontaktirali, u prvi trenutak bila šokirana.

- Šok i nevjerica, ali osoba koja me nazvala znala je da je to moja neostvarena želja. Ne znam kako se sjetio nakon toliko dugih godina. Uvijek si u fazi života kad misliš da ne možeš, da baš sad nije najbolji trenutak za to, da možda neki drugi put, a onda sam pomislila: ‘Stani malo, vrijeme tako brzo leti, danas jesi, sutra nisi’ - izjavila je.

Foto: Dario Njavro/HRT

Njezin plesni partner, Ivan Jarnec, već joj pomaže, a prve probe donijele su i upale mišića te žuljeve.

Pjevačica kaže da uživa u plesnim treninzima, a posebno se veseli valceru, koji za nju predstavlja eleganciju i sklad pokreta.

- Imam dobrog mentora, koji me uvodi u ples na lijep način. To je moj dragi Ivan Jarnec. Veselim se radu, baš smo dobro 'kliknuli'. Muku koju prolazim svaki dan on je uspio svesti na 'hajde, možeš ti to, idemo!' - rekla je kroz smijeh.

Foto: Dario Njavro/HRT

Glumica Lana Ujević Telenta na poziv za sudjelovanje u showu odmah je pristala, premda je u prvi trenutak pomislila da je riječ o šali. Još kao djevojčica željela je plesati, a sad joj se ta želja napokon ostvaruje.

- Bilo je instantno 'da', s tim da sam bila u takvom šoku što sam dobila poziv da sam pitala dotičnu osobu: 'Je li vi mene zezate?'. Bila sam uvjerena da me netko iz moje obitelji zeza, a i uvijek sam kao mala govorila da bih voljela plesati. Sad, u tridesetima, to se ostvarilo i baš mi je drago - kazala je u emisiji "Kod nas doma".

Foto: Dario Njavro/HRT

Njezin plesni partner, Gordan Vogleš, brzo joj je postao i mentor i prijatelj. Glumica je zadovoljna njihovom suradnjom, a posebno joj se sviđa što je strpljiv, premda je na treninzima tjera i na zahtjevne vježbe. Najviše je privlači samba, no upravo je taj ples istodobno i plaši. Fasciniraju je profesionalni plesači koji izvode brze i fizički zahtjevne pokrete uz osmijeh, no na treninzima je shvatila da iza takve lakoće stoji mnogo truda.

- Jako volim plesati za svoj gušt, svadbe su mi omiljeni eventi, volim gledati ljude kako plešu, pogotovo profesionalce, a samba mi je oduvijek bila fascinantna jer su oni brzi, jaki, spretni i uz to se smješkaju, a znam da ne može biti baš tako veselo u tijelu. U to sam se uvjerila kad sam počela vježbati, značajno je teže nego što sam očekivala. Ali sambi se veselim i sambe se bojim - iskreno je priznala.

Radijski voditelj Marko Bratoš u show ulazi s dozom humora, ali i svjestan da ga čeka izlazak iz zone komfora.

- I ja sam prvo mislio da me netko zeza, onda sam htio reći 'ne' jer mi se vrtjelo sto razloga: nisam dobar u ovome, nemam dobru kontrolu tijela, OK imam nešto malo osjećaja za ritam... A onda sam krenuo vagati razloge za i protiv te sam shvatio da je osnovni razlog zbog kojeg ne bih prihvatio ponudu taj što sam 'papčina' - našalio se.

Plesnu partnericu, Tinu Walme, poznaje od ranije, a sad zajedno provode mnogo vremena na treninzima. Bratoš se najviše veseli paso dobleu, plesu koji ga privlači zbog teatralnosti i snažnog nastupa. Za pripremu uloge odlučio je pronaći inspiraciju u filmskom zavodniku Antoniju Banderasu.

- Ja uopće nisam lik koji pleše niti zavodnički latino lik, ali onda sam počeo zamišljati Antonija Banderasa i pokušavam kanalizirati svog unutarnjeg Antonija Banderasa - rekao je.

Foto: Dario Njavro/HRT

Pjevač Alen Đuras također je odlučio prihvatiti novi izazov, iako priznaje da mu ples nije svakodnevica. Nakon što je već nastupao u mjuziklu, u kojem je morao istodobno pjevati i plesati, odlučio je opet isprobati nešto novo.

- Ali volim se baciti svake dvije-tri godine 'na glavu'. I ovo je bio taj trenutak kad sam se opet 'bacio na glavu' - objasnio je u emisiji "Kod nas doma".

Njegova plesna partnerica, Paula Tonković, poznata mu je otprije, što mu je olakšalo prve korake u natjecanju. Ipak, priznaje da je velika razlika između nastupa na pozornici kao pjevač i plesanja koreografije u kojoj svaki pokret mora biti precizan.

Foto: Dario Njavro/HRT

Četiri predstavljena para tek su dio ovogodišnjeg natjecanja. HRT je najavio ukupno deset plesnih parova, a nove će emisije emitirati svake subote od 31. listopada do 19. prosinca na Prvom programu HTV-a.