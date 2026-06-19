Je li Maja Šuput novu pjesmu posvetila Šimi? Evo što ona kaže

Maja Šuput i Natalie Balmix snimile su novu pjesmu 'Nedovoljno lijep' koja je izašla prije par dana, a već je postala popularna među publikom. Tom prilikom Maja je otkrila za Showbuzz kako je nastao duet, zašto je odabrala baš Natalie, ali se i osvrnula na brojna nagađanja o skrivenim porukama u pjesmi.

Foto: Luka Čop

- Reakcije su stvarno genijalne. Ljudi već pjevaju pjesmu, dijele snimke i uživaju u njoj. Tek je jučer izašla, ali očito je jako pamtljiva jer su odmah krenula prepjevavanja i objave na društvenim mrežama. Mislim da su to stvarno dobri prvi znakovi i da već pokazuju kako bismo možda mogli imati hit ljeta. Nadam se da me instinkt nije prevario - rekla je Maja za Showbuzz.

Foto: Luka Čop

Ispričala je da su za odabir Natalie zaslužni njen stilist Marko Grubnić i vizažist Karlo Rusan.

- Dok sam svaki dan snimala Supertalent, moji najbliži suradnici Marko Grubnić i Karlo Rusan stalno su mi govorili da je vrijeme da snimim tu pjesmu. Ona je već dugo stajala u ladici, ali cijelo vrijeme sam tražila muškog izvođača i nikako nisam mogla pronaći nekoga tko bi mi odgovarao. Onda su se dečki sjetili Natalie - ispričala je.

Foto: Instagram

Kako je bila usred snimanja prepustila je svojim suradnicima da kontaktiraju Natalie Balmix, a mlada pjevačica je odmah pristala i tri dana poslije sve su dogovorili te za par dana otputovali u Makedoniju u snimiti vokale.

Maja je istaknula kako je od prvog razgovora do gotovog projekta prošlo svega mjesec dana. Za Natalie ima samo riječi hvale i kaže kako je ona savršen izbor za ovu pjesmu.

- U mjesec dana snimili smo pjesmu, spot, upoznale smo se i sve realizirale. To je baš moj tempo i način na koji volim raditi. Najbolje funkcioniram kad se stvari događaju spontano i dok je sve još ‘vruće’. Natalie ima iznimno snažnu scensku osobnost. Pred kamerom i objektivom jednostavno blista. Zrači kao da je cijeli život na pozornici, potpuno je neustrašiva, sjajno koketira s kamerom i fotoaparatom, a uz sve to fenomenalno pjeva - ispričala je za Showbuzz.

Foto: Luka Čop

Za kraj, osvrnula se i na komentare kako pjesma ima veze s nedavnim prekidom nje i Šime Eleza. Poručila je kako je cilj pjesme isključivo zabava te da iza nje ne stoje nikakve skrivene poruke.

- Zaista, koliko god portali o tome pisali i pokušavali tražiti neka skrivena značenja, ova pjesma ne nosi nikakvu poruku upućenu bilo kome. Ovo nije pjesma koja želi slati velike životne poruke niti je poezija. Napisana je isključivo za zabavu, opuštanje i dobru atmosferu – za zezanciju i za sve djevojke koje se u tom trenutku prepoznaju u stihovima i jednostavno žele uživati - poručila je Maja.

Foto: Luka Čop

Pjesmu možete poslušati ovdje: