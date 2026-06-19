Obavijesti

Show

Komentari 5
'NEDOVOLJNO LIJEP'

Je li Maja Šuput novu pjesmu posvetila Šimi? Evo što ona kaže

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 3 min
Je li Maja Šuput novu pjesmu posvetila Šimi? Evo što ona kaže
9
Foto: Luka Čop

Maja Šuput snimila je novu pjesmu u duetu s Natalie Balmix, a svi se pitaju stoji li neka skrivena poruka iza pjesme posvećena Šimi

Admiral

Maja Šuput i Natalie Balmix snimile su novu pjesmu 'Nedovoljno lijep' koja je izašla prije par dana, a već je postala popularna među publikom. Tom prilikom Maja je otkrila za Showbuzz kako je nastao duet, zašto je odabrala baš Natalie, ali se i osvrnula na brojna nagađanja o skrivenim porukama u pjesmi. 

Foto: Luka Čop

- Reakcije su stvarno genijalne. Ljudi već pjevaju pjesmu, dijele snimke i uživaju u njoj. Tek je jučer izašla, ali očito je jako pamtljiva jer su odmah krenula prepjevavanja i objave na društvenim mrežama. Mislim da su to stvarno dobri prvi znakovi i da već pokazuju kako bismo možda mogli imati hit ljeta. Nadam se da me instinkt nije prevario - rekla je Maja za Showbuzz.

Foto: Luka Čop

Ispričala je da su za odabir Natalie zaslužni njen stilist Marko Grubnić i vizažist Karlo Rusan.

- Dok sam svaki dan snimala Supertalent, moji najbliži suradnici Marko Grubnić i Karlo Rusan stalno su mi govorili da je vrijeme da snimim tu pjesmu. Ona je već dugo stajala u ladici, ali cijelo vrijeme sam tražila muškog izvođača i nikako nisam mogla pronaći nekoga tko bi mi odgovarao. Onda su se dečki sjetili Natalie - ispričala je.

NEOČEKIVANI DUET VIDEO Maja Šuput ima novi hit: Svi se pitaju je li možda pjesma 'Nedovoljno lijep' poruka Šimi
VIDEO Maja Šuput ima novi hit: Svi se pitaju je li možda pjesma 'Nedovoljno lijep' poruka Šimi
Foto: Instagram

Kako je bila usred snimanja prepustila je svojim suradnicima da kontaktiraju Natalie Balmix, a mlada pjevačica je odmah pristala i tri dana poslije sve su dogovorili te za par dana otputovali u Makedoniju u snimiti vokale. 

POKAZALA VITKU FIGURU FOTO Dekolte, izazovan badić i kratke hlačice: Ova su izdanja Maje Šuput ostavila bez daha...
FOTO Dekolte, izazovan badić i kratke hlačice: Ova su izdanja Maje Šuput ostavila bez daha...

Maja je istaknula kako je od prvog razgovora do gotovog projekta prošlo svega mjesec dana. Za Natalie ima samo riječi hvale i kaže kako je ona savršen izbor za ovu pjesmu. 

- U mjesec dana snimili smo pjesmu, spot, upoznale smo se i sve realizirale. To je baš moj tempo i način na koji volim raditi. Najbolje funkcioniram kad se stvari događaju spontano i dok je sve još ‘vruće’. Natalie ima iznimno snažnu scensku osobnost. Pred kamerom i objektivom jednostavno blista. Zrači kao da je cijeli život na pozornici, potpuno je neustrašiva, sjajno koketira s kamerom i fotoaparatom, a uz sve to fenomenalno pjeva - ispričala je za Showbuzz.

Foto: Luka Čop

Za kraj, osvrnula se i na komentare kako pjesma ima veze s nedavnim prekidom nje i Šime Eleza. Poručila je kako je cilj pjesme isključivo zabava te da iza nje ne stoje nikakve skrivene poruke. 

- Zaista, koliko god portali o tome pisali i pokušavali tražiti neka skrivena značenja, ova pjesma ne nosi nikakvu poruku upućenu bilo kome. Ovo nije pjesma koja želi slati velike životne poruke niti je poezija. Napisana je isključivo za zabavu, opuštanje i dobru atmosferu – za zezanciju i za sve djevojke koje se u tom trenutku prepoznaju u stihovima i jednostavno žele uživati - poručila je Maja.

Foto: Luka Čop

Pjesmu možete poslušati ovdje: 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Kako doći, čime platiti? Sve što trebate znati o INmusicu #18
OD 22. DO 24. LIPNJA

Kako doći, čime platiti? Sve što trebate znati o INmusicu #18

U godini obilježavanja 20 godina postojanja INmusic festivala, organizatori s ponosom potvrđuju da je sve spremno za tri dana vrhunske glazbe, jedinstvene atmosfere i brojnih dodatnih sadržaja.
FOTO Šareni Let 3 privukao sve poglede u centru Zagreba
KONCERT NA EUROPSKOM TRGU

FOTO Šareni Let 3 privukao sve poglede u centru Zagreba

Šareni sakoi, prepoznatljivi brkovi i hitovi koji su obilježili desetljeća domaće rock scene u četvrtak su ispunili Europski trg. Let 3 okupio je brojnu publiku na besplatnom koncertu održanom povodom Dana antifašističke borbe. Koncert je organiziran u suradnji Grada Zagreba, Antifašističke lige Republike Hrvatske i Centra kulture Ribnjak, a kako je izgledala večer na Europskom trgu, pogledajte u našoj galeriji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026