NOVI VAL ŠPEKULACIJA

Je li ovo kraj? Neočekivan potez supruga Blanke Vlašić izazvao je pravu buru među pratiteljima

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram

Otkad je belgijski novinar priznao da s proslavljenom atletičarkom ima otvoren brak, njihov odnos stalno je pod povećalom javnosti. Najnovija fotografija na njegovu Instagramu ponovno je pokrenula šuškanja

Kava u ruci, sunčane naočale na licu i opis 'Novi dan, nova boja'. Tako izgleda nova Instagram objava belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, supruga Blanke Vlašić. Ali ono što su svi odmah primijetili nije poza ni filter, nego ruka bez vjenčanog prstena.

I da, jedan detalj bio je dovoljan da se ponovno pokrene priča, je li brak s Blankom na klimavim nogama? Zanimljivo je da je i Blanka početkom ljeta u Zadru snimljena bez prstena.

Foto: Instagram

Par se vjenčao u svibnju 2022., a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Monda. Pod posebnim povećalom javnosti su od prošle godine, kad je Ruben u televizijskoj emisiji 'Het Huis' otkrio da su u otvorenom braku.

- Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj - rekao je Ruben.

Foto: Instagram/

Priznao je da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem njegov tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: 'Jadna, neće znati'. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla - ispričao je sportski novinar.

Par mjeseci kasnije se na društvenim mrežama oglasila i Charlotte Van Looy, belgijska spisateljica, koja je otkrila da je s Rubenom u vezi već šest godina, a posljednjih četiri žive zajedno. 

Foto: Instagram

Belgijski novinar se u lipnju ove godine javljao uživo iz hotelske sobe u televizijsku emisiju. Tad su na krevetu u pozadini gledatelji primijetili ženske noge. Van Gucht je kasnije u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao da su to bile Blankine noge.

- To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina. A Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno - ispričao je tad Ruben. 

Foto: Instagram/

