Je li pravi Eminem umro prije 20 godina? Bizarna teorija prati repera koji je osvojio svijet

Marshall Bruce Mathers III, svijetu poznatiji kao Eminem, danas slavi 54. rođendan. Njegov put od siromaštva u Detroitu do statusa jedne od najvećih rap zvijezda svih vremena obilježen je nevjerojatnim uspjehom, ali i brojnim privatnim dramama koje su punile medijske stupce.

Eminem je rođen 17. listopada 1972. godine u Missouriju, a djetinjstvo je proveo u neimaštini seleći se s majkom Debbie prije nego što su se trajno smjestili u Detroitu. Njegov otac napustio je obitelj kada je reper bio tek beba. Zbog stalnih promjena okoline, u školi je često bio žrtva vršnjačkog nasilja, a jedan ga je teški napad huligana ostavio u višednevnoj komi.

Svoju rap karijeru započeo je s 14 godina na lokalnim natjecanjima u detroitskim klubovima. Iako njegov prvi album "Infinite" nije postigao zapažen uspjeh, njegova demo snimka na kraju je stigla do poznatog producenta Dr. Drea. Slavni producent ostao je šokiran njegovim talentom i odmah ga je odlučio potpisati za svoju izdavačku kuću.

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- U cijeloj svojoj karijeri u glazbenoj industriji nikada nisam našao ništa s demo kazete ili CD-a. Kad je Jimmy ovo pustio, rekao sam da ga odmah nađu - prisjetio se Dr. Dre svojih prvih dojmova o Eminemu.

Njihova suradnja iznjedrila je kultni "The Slim Shady LP" 1999. godine, koji mu je osigurao svjetsku slavu. Ubrzo su uslijedili rekordni albumi poput "The Marshall Mathers LP" i "The Eminem Show", a njegov talent prepoznat je i u filmskoj industriji kada je osvojio Oscar za pjesmu iz filma "8 Mile".

Toksični odnosi s majkom i bivšom suprugom

Njegov odnos s majkom Debbie bio je prepun ozbiljnih sukoba koje je redovito javno iznosio i tematizirao u svojim pjesmama. Optuživao ju je za fizičko zlostavljanje i tešku ovisnost o lijekovima na recept, zbog čega ga je ona 1999. godine tužila tražeći deset milijuna dolara zbog klevete. Na kraju su cijeli slučaj izvan suda riješili nagodbom za znatno manji iznos.

Još je turbulentniji bio njegov brak s Kimberly Scott, poznatijom kao Kim. Vjenčali su se dva puta, a njihova veza bila je ispunjena javnim skandalima, prekidima i teškim optužbama. Eminem joj je posvetio neke od svojih najmračnijih pjesama, uključujući nasilnu pjesmu "Kim" u kojoj vrlo detaljno i eksplicitno opisuje fantaziju o njezinom ubojstvu u šumi.

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Unatoč teškoj prošlosti, reper je u kasnijim godinama pokazao zreliji pristup prema svojoj obitelji. U kasnijim studijskim izdanjima priznao je vlastite pogreške, javno se ispričao majci u pjesmi "Headlights", a s bivšom suprugom danas navodno održava prijateljske odnose prvenstveno zbog njihove djece.

Bizarne teorije o kloniranju i nepoznati detalji

Zbog povlačenja iz javnosti i odlaska na rehabilitaciju 2005. godine, internetom je počela kružiti bizarna teorija zavjere. Neki obožavatelji postali su uvjereni da je pravi Eminem umro 2006. godine te da ga je pohlepna glazbena industrija u tajnosti zamijenila naprednim androidom ili klonom.

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Kao dokaze za ovu neobičnu teoriju navode promjene u njegovoj strukturi lica, drugačiji stil odijevanja te blaži ton u novijim tekstovima. Jedan od najpopularnijih takozvanih dokaza je intervju iz 2013. godine u kojem se reper na nekoliko dugih sekundi potpuno zaledio pred televizijskim kamerama, što su brojni teoretičari zavjere odmah protumačili kao kvar na sustavu.

Osim bizarnih internetskih teorija, njegov stvarni život skriva i brojne druge zanimljivosti o kojima se rjeđe priča. Prije nego što je otkrio hip-hop, Eminem je silno želio postati profesionalni crtač stripova. Iako je danas poznat kao jedan od najvještijih tekstopisaca na svijetu koji ruši rekorde po broju izgovorenih riječi, srednju školu nikada nije završio jer je tri puta pao deveti razred.

*uz korištenje AI-ja