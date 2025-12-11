Je li pretjerala? Madonna u 68. godini pozirala u seksi korzetu

Madonna (67), vječna provokatorica i ikona popa, ponovno je zapalila društvene mreže nizom fotografija koje su mnoge ostavile bez teksta, a neki su se pitali je li pretjerala.

U ružičastom satenskom korzetu, s krznenom jaknom prebačenom preko ramena i dugim čipkastim rukavicama, vratila je duh 90-ih, podsjetivši obožavatelje na 'Blond Ambition' eru koju su mnogi smatrali najprovokativnijim razdobljem njezine karijere.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

- Dobar tjedan za dive…- poručila je Madonna uz kolekciju fotografija na kojima se pojavljuje u raznim odvažnim pozama - uključujući i onu na 'sve četiri', okruženu ružičastom gitarom, čudnovatim rekvizitima i čak jarkocrvenom bilježnicom.

U kadru su joj se pridružile i dvije kćeri, sređene u korzetima i krznu, što je dodatno pojačalo dojam da Madonna možda planira modni i vizualni 'comeback' starog stila, ali s današnjim 'twistom'.

Foto: Instagram/

Mnogi fanovi odmah su prepoznali poveznicu s kultnim Gaultierovim korzetom iz 80-ih, komadom koji je Madonna tada pretvorila u svoj zaštitni znak i koji je ušao u povijest pop kulture. Sudeći po reakcijama, kraljica korzeta i dalje zna kako zapaliti internet - i to bez puno truda.

Dok se svijet zabavlja njezinim novim fotografijama, Madonna paralelno priprema povratnički album koji bi trebao izaći iduće godine, a s njim se vraća i u Warner Records, gotovo dva desetljeća nakon što je napustila izdavačku kuću.