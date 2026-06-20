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MNOGI GA NAZIVAJU LICEMJERNIM

Je li se isplatilo? Otkrili koliko je Brooklyn zaradio na reklami koja je rastužila Beckhamove...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Je li se isplatilo? Otkrili koliko je Brooklyn zaradio na reklami koja je rastužila Beckhamove...
Foto: Screenshot

Brooklyn Beckham, koji je prije nekoliko mjeseci objavio javno da više ne želi imati nikakve veze sa svojim roditeljima, sada je snimio reklamu u kojoj se naizgled šali na račun tih odnosa...

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Brooklyn Beckham, najstariji sin Davida i Victorije Beckham, našao se u središtu skandala nakon što je snimio reklamu za dostavnu službu DoorDash. U njoj se otvoreno šali na račun svoje dugotrajne svađe s obitelji, a za sporni je angažman, kako doznaje Page Six, zaradio najmanje milijun dolara. Reklama je izazvala val negativnih reakcija u javnosti, a izvori bliski obitelji tvrde da su Beckhamovi shrvani.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

U reklami koja je objavljena tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., Brooklyn sjedi kod kuće i gleda utakmicu. Obraćajući se kameri, kaže: 'Vjerojatno se pitate zašto gledam Svjetsko prvenstvo 2026. od kuće. Nije da nemam ulaznice. Um, to je zato što... duga je to priča.'

U punoj verziji reklame, 27-godišnji Beckham potom predaje svoje ulaznice dostavljaču DoorDasha uz riječi: "Ovo može nekome drugome. Odnesite ih na neko zabavno mjesto."

Mnogi su ovo protumačili kao izravnu aluziju na zategnute odnose s ocem, nogometnom legendom Davidom Beckhamom. Iako je reklama ocijenjena kao neukusna, financijski se Brooklynu itekako isplatila. Izvor upoznat sa situacijom tvrdi da je za nju plaćen oko milijun američkih dolara.

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​- Sve što mu donosi novac je dobro, to pokazuje da njegov brend postoji i napreduje - dodao je izvor.

Međutim, ona je očito narušila već loše obiteljske odnose. 'Snimiti reklamu temeljenu na otuđenju od obitelji kao da je šala, dok mu je obitelj shrvana, a sestra, baka i djed neutješni, je grozno', poručio je izvor. 

Optužbe za licemjerje

Javnost je Brooklynov potez uglavnom osudila, a mnogi su ga prozvali licemjernim. Podsjetili su na njegovu izjavu iz siječnja, u kojoj je optužio roditelje da mu pokušavaju uništiti brak sa suprugom Nicolom Peltz i da su ga od djetinjstva koristili kao sredstvo za zaradu. Tada je naglasio: "Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžem, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću obitelj."

Foto: instagram

​- Brooklyn tvrdi da želi mir i privatnost i da ne želi imati ništa sa svojom obitelji, a sada pokušava na svemu tome zaraditi - komentirao je izvor upoznat sa svađom.

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Čim je objavio najavu za reklamu na društvenim mrežama, Brooklyn je bio prisiljen ograničiti komentare. "Jedini razlog zašto imaš ljuti umak ili bilo kakve reklame je zato što si Beckham. Uviđaš li ironiju u tome?", glasio je jedan od komentara. Drugi su isticali kako rado profitira od slavnog prezimena kojeg se navodno želi odreći.

*uz korištenje AI-ja
 

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