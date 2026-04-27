PUNK ROCK MARATON

Polupani Lončić ispunio je sva očekivanja, već je najavljeno i drugo izdanje za 2027. godinu

Piše 24sata,
Foto: Marina Uzelac

Polupani Lončić vraća se u Klub Boogaloo 24. travnja 2027. godine, uz obećanje još jedne večeri bez stajanja.

Subota, 25. travnja u Klubu Boogaloo ostat će zapamćena kao večer u kojoj je punk rock još jednom dokazao svoju snagu, izdržljivost i ono najvažnije, zajedništvo. Prvo izdanje Polupanog Lončića pretvorilo je klub u pulsirajuće središte energije, gdje se od prvog do posljednjeg tona nije stajalo.

Već od ranih večernjih sati bilo je jasno da publiku čeka nešto posebno. Klub se brzo ispunio, a kako je večer odmicala, prostor je bio krcat ljudima željnima glasnih refrena, znoja i sirove koncertne energije. Dvije pozornice radile su bez predaha, a izmjene bendova bile su toliko brze da gotovo nije bilo vremena ni za predah, ni za tišinu. 

Foto: Marina Uzelac

Osam bendova izmjenjivalo se tijekom večeri, svaki donoseći svoj dio priče i energije, ali zajedno su stvorili jedinstvenu cjelinu, slavlje punk rocka koje je povezalo generacije. Od prvih taktova pa sve do duboko u noć, atmosfera nije padala. Publika je pjevala, skakala i živjela svaku pjesmu, dok su bendovi na pozornici uzvraćali jednakom mjerom, bez zadrške i bez kompromisa. Na pozornicama Polupanog Lončića izmijenili su se redom: Socijalna Služba, Gužva u 16-ercu, OSA, ignor, Petar Punk, Six Pack, Fraktura Mozga i Mašinko.

Polupani Lončić nije bio samo koncert, nego iskustvo, večer u kojoj su pjesme koje su obilježile odrastanja mnogih ponovno dobile svoj puni smisao, ali i dokaz da scena i dalje ima snagu, svježinu i glas koji se čuje daleko izvan zidova kluba.

Organizatori iz Dostave Zvuka objavili su dobru vijest za sve koji su bili dio ove priče, kao i za one koji su propustili, a to je da je već najavljeno i drugo izdanje. Polupani Lončić vraća se u Klub Boogaloo 24. travnja 2027. godine, uz obećanje još jedne večeri bez stajanja.

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Jonathan i Riječki simfonijski orkestar najavili koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji
LIPANJ 2026.

Jonathan i Riječki simfonijski orkestar najavili koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji

Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno kreću u još veći projekt – koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji koji će odsvirati u subotu 13. lipnja ove godine.
Tidal Pull najavili koncertnu promociju albuma: "Spremili smo najdužu setlistu dosad"
INTERVJU ZA 24SATA

Tidal Pull najavili koncertnu promociju albuma: "Spremili smo najdužu setlistu dosad"

Tidal Pull će uskoro u Zagrebu promovirati novi studijski album, a uoči koncerta u razgovoru za 24sata komentirali su što publika može očekivati, ali i kako su se navikli na novu pjevačicu u bendu.

