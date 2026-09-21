Ana Rucner i Hit Records imaju novi adut; 'Maske' padaju uz snažan crno-bijeli spot

Ana Rucner pjesmom 'Maske' otvorila je emotivnu priču o strahu, ljubavi i svemu onome što ostaje kada nestane skrivanja, a došlo je vrijeme da predstavi i video spot, koji tu cijelu priču prenosi u jednostavan snažan vizualni jezik. Minimalistički, crno-bijeli spot stavlja naglasak na Anin vokal, lice i emociju. Bez velike scenografije i suvišnih vizualnih elemenata, kamera ostaje blizu same Ane, dopuštajući pjesmi i njezinoj poruci da budu u prvom planu.

Foto: Marko Grubišić

- Željela sam da spot bude jednostavan, crno bijeli minimalizam, bez suvišnih detalja, samo glazba, riječ i emocija. Takva sam i privatno. Volim jednostavnost i vjerujem da ponekad upravo ona kaže najviše. ‘Maske’ su pjesma o onome što ostaje kada sve drugo padne - kaže Ana Rucner.





Autor pjesme 'Maske' je Miroslav Rus, a nježan i intiman Anin vokal u pjesmi prati saksofon, gotovo poput drugoga glasa. Upravo se ta ogoljenost pjesme nastavlja i kroz vizual spota, bez skrivanja iza efekata, scenografije ili velikih gesta. Sami videospot sniman je u Zagrebu, u produkciji Dita Entertainmenta, a sve skupa dolazi nam u izdanju diskografske kuće Hit Recordsom, iz koje poručuju kako su itekako ponosni na suradnju s Anom.

Foto: Marko Grubišić

Na samome kraju jedno je sigurno, kada maske padnu, nema više skrivanja. Ostaje samo ono što je stvarno. Video spot 'Maske' pogledajte na YouTube kanalu Hit Recordsa – https://www.youtube.com/watch?v=JqRfhhbYpaU, a samu pjesmu slušati možete i na svim streaming servisima; Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music - https://bfan.link/strah-me-kostao-svega.