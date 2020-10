Prije nego su se osvrnuli na roman, Mlaki\u0107 je priznao da\u00a0najbolje funkcionira\u00a0ujutro kada je mozak najodmorniji.\u00a0U novoj knjizi bavi se nimalo lijepom budu\u0107no\u0161\u0107u u svojoj domovini.\u00a0Godina je 2084. Svijet je to poharan ratovima, apokalipti\u010dan i beznadan.\u00a0Nakon niza ratova, prostor u kojem se odvija roman opasan je \u010dvrstim granicama, podijeljen na tri dr\u017eave, tri stani\u0161ta za tri naroda. Autor je objasnio\u00a0za\u0161to je njegov novi roman distopijski.\u00a0

- Da bismo progovorili o stvarnosti u kojoj \u017eivimo, nekada je to najbolje premjestiti u dalju ili bli\u017eu budu\u0107nost i malo to iskarikirati. \u010cini mi se da je to najbolji na\u010din da progovorimo o onome \u0161to nas danas mu\u010di. U ovoj knjizi bi to bila, da budem malo teatralan,\u00a0budu\u0107nost Bosne i Hercegovine - kazao je.

Njegova knjiga je triptih o bezna\u0111u i potrazi za nadom tamo gdje ona ne postoji. U svakom dijelu Mlaki\u0107 precizno opisuje svijet u kojem \u010dovjek nije \u010dovjeku vuk, nego podivljali pas.

- To su, da tako ka\u017eem,\u00a0tri pri\u010de o istome.\u00a0Svi ti elementi o kojima ja pi\u0161em 2084., mi to danas \u017eivimo u Bosni i Hercegovini koja je podijeljeno dru\u0161tvo. 25 godina 'ludila' i destrukcije ostavilo je stra\u0161ne posljedice, pogotovo kod 'obi\u010dnih' ljudi. Bosna i Hercegovina, iz mog romana iz 2084., su otprilike\u00a0tri minijaturne\u00a0Sjeverne Koreje - otkrio je.

Zatim je rekao kako rat u Bosni i Hercegovini vi\u0161e nije mogu\u0107.\u00a0

- Mislim da danas nijedna politi\u010dka elita, u nekom budu\u0107em ratu, ne bi mogla mobilizirati dovoljan broj kuhara, kamoli vojnika, toliko je demografska situacija lo\u0161a tako da rata ne\u0107e biti, to je sigurno, jer ga nema tko voditi. Ali, da bi se do\u0161lo do te moje zami\u0161ljene distopije, rat mi se u\u010dinio kao najlogi\u010dniji, tu imamo spisateljsku slobodu da radimo \u0161to ho\u0107emo - objasnio je.

Priznao je kako su mu za njegove knjige uvijek va\u017ene tu\u0111e knjige.

- U njima uvijek ima ne\u0161to \u0161to me mo\u017eda potaknulo da pi\u0161em. Za ovaj roman su mi najva\u017enije dvije knjige: Jedna od njih je 'O mi\u0161evima i ljudima' Johna Steinbecka, a druga knjiga je 'Bo\u017eje dijete'\u00a0Cormaca McCarthyja - poru\u010dio je.

- Ono \u0161to iz ovog romana izbija je ljudska bijeda i siroma\u0161tvo likova koji su osu\u0111eni na takav \u017eivot. S jedne strane, opisuje\u0161 tu bijedu, a s druge strane imamo dronove koji nadgledaju \u017eicu koja je oko svih tih entiteta provu\u010dena. Dakle, imamo taj sraz tehnologije i bijede. Koliko ti je to bilo bitno?\u00a0- upitao ga je\u00a0Serdarevi\u0107.\u00a0

- To mi je jako bitno. To \u0107emo gledati i sada pred lokalne izbore koji slijede u Bosni i Hercegovini pa \u0107e u opusto\u0161ene sredine po\u010deti dolaziti politi\u010dari. Taj dron iz romana koji je prisutan u bijedi je isto kao skupocjeni Audiji koji pred izbore obilaze sela.\u00a0Jedina strategija koju politi\u010dke elite kod nas danas imaju je \u0161irenje straha od drugog. Ni\u0161ta im drugo nije preostalo. I taj element sam, u dobroj mjeri, ubacio u roman - odgovorio je Mlaki\u0107.

Za kraj se osvrnuo na roman na kojem trenuta\u010dno radi.

- Radi se o romanu kojim prikazujem nekakav izgubljeni-prona\u0111eni Andri\u0107ev rukopis koji on, iz odre\u0111enih razloga, nije \u017eelio objaviti. Poku\u0161ao sam imitirati Andri\u0107ev stil, roman sam gotovo zavr\u0161io. Pustit \u0107u ga jo\u0161 jedno pola godine pa ide zavr\u0161na verzija - zaklju\u010dio je Mlaki\u0107.

'Jedina strategija koju političke elite imaju je širenje straha od drugog. Ništa im nije preostalo'

Svi ti elementi o kojima ja pišem 2084., mi to danas živimo u Bosni i Hercegovini koja je podijeljeno društvo. 25 godina 'ludila' i destrukcije ostavilo je strašne posljedice, pogotovo kod 'običnih' ljudi, rekao je

<p>Višestruko nagrađivani bosanskohercegovački autor, <strong>Josip Mlakić </strong>(56), predstavio je svoj novi roman 'O zlatu, ljudima i psima'. S njime je u Knjižari Fraktura razgovarao <strong>Seid Serdarević</strong>.</p><p>Prije nego su se osvrnuli na roman, Mlakić je priznao da najbolje funkcionira ujutro kada je mozak najodmorniji. U novoj knjizi bavi se nimalo lijepom budućnošću u svojoj domovini. Godina je 2084. Svijet je to poharan ratovima, apokaliptičan i beznadan. Nakon niza ratova, prostor u kojem se odvija roman opasan je čvrstim granicama, podijeljen na tri države, tri staništa za tri naroda. Autor je objasnio zašto je njegov novi roman distopijski. </p><p>- Da bismo progovorili o stvarnosti u kojoj živimo, nekada je to najbolje premjestiti u dalju ili bližu budućnost i malo to iskarikirati. Čini mi se da je to najbolji način da progovorimo o onome što nas danas muči. U ovoj knjizi bi to bila, da budem malo teatralan, budućnost Bosne i Hercegovine - kazao je.</p><p>Njegova knjiga je triptih o beznađu i potrazi za nadom tamo gdje ona ne postoji. U svakom dijelu Mlakić precizno opisuje svijet u kojem čovjek nije čovjeku vuk, nego podivljali pas.</p><p>- To su, da tako kažem, tri priče o istome. Svi ti elementi o kojima ja pišem 2084., mi to danas živimo u Bosni i Hercegovini koja je podijeljeno društvo. 25 godina 'ludila' i destrukcije ostavilo je strašne posljedice, pogotovo kod 'običnih' ljudi. Bosna i Hercegovina, iz mog romana iz 2084., su otprilike tri minijaturne Sjeverne Koreje - otkrio je.</p><p>Zatim je rekao kako rat u Bosni i Hercegovini više nije moguć. </p><p>- Mislim da danas nijedna politička elita, u nekom budućem ratu, ne bi mogla mobilizirati dovoljan broj kuhara, kamoli vojnika, toliko je demografska situacija loša tako da rata neće biti, to je sigurno, jer ga nema tko voditi. Ali, da bi se došlo do te moje zamišljene distopije, rat mi se učinio kao najlogičniji, tu imamo spisateljsku slobodu da radimo što hoćemo - objasnio je.</p><p>Priznao je kako su mu za njegove knjige uvijek važne tuđe knjige.</p><p>- U njima uvijek ima nešto što me možda potaknulo da pišem. Za ovaj roman su mi najvažnije dvije knjige: Jedna od njih je 'O miševima i ljudima' Johna Steinbecka, a druga knjiga je 'Božje dijete' Cormaca McCarthyja - poručio je.</p><p>- Ono što iz ovog romana izbija je ljudska bijeda i siromaštvo likova koji su osuđeni na takav život. S jedne strane, opisuješ tu bijedu, a s druge strane imamo dronove koji nadgledaju žicu koja je oko svih tih entiteta provučena. Dakle, imamo taj sraz tehnologije i bijede. Koliko ti je to bilo bitno? - upitao ga je<strong> </strong>Serdarević. </p><p>- To mi je jako bitno. To ćemo gledati i sada pred lokalne izbore koji slijede u Bosni i Hercegovini pa će u opustošene sredine početi dolaziti političari. Taj dron iz romana koji je prisutan u bijedi je isto kao skupocjeni Audiji koji pred izbore obilaze sela. Jedina strategija koju političke elite kod nas danas imaju je širenje straha od drugog. Ništa im drugo nije preostalo. I taj element sam, u dobroj mjeri, ubacio u roman - odgovorio je Mlakić.</p><p>Za kraj se osvrnuo na roman na kojem trenutačno radi.</p><p>- Radi se o romanu kojim prikazujem nekakav izgubljeni-pronađeni Andrićev rukopis koji on, iz određenih razloga, nije želio objaviti. Pokušao sam imitirati Andrićev stil, roman sam gotovo završio. Pustit ću ga još jedno pola godine pa ide završna verzija - zaključio je Mlakić.</p>