Jedna luda noć promijenila je Hollywood: Na setu je bio kaos, a rezultat je bio remek-djelo

Prije 53 godine u kina je stigao film koji nije samo oživio duh ranih šezdesetih, već je redefinirao žanr filma o odrastanju i lansirao karijeru jednog od najutjecajnijih filmaša u povijesti. "Američki grafiti" Georgea Lucasa nostalgična je, ali i duboko melankolična kronika posljednje, slatko-gorke noći ljeta 1962. godine. Kroz isprepletene sudbine četvorice prijatelja, film je uhvatio esenciju mladosti na prekretnici, neposredno prije nego što će Ameriku i svijet zauvijek promijeniti atentati, Vijetnamski rat i kraj jedne ere nevinosti.

Početkom sedamdesetih, George Lucas bio je mladi redatelj čiji je prvi dugometražni film, distopijska znanstvena fantastika "THX 1138", doživio komercijalni neuspjeh. Njegov prijatelj i mentor, Francis Ford Coppola, svježe nakon trijumfa s "Kumom", savjetovao mu je da snimi nešto toplo i ljudski. Lucas je inspiraciju pronašao u vlastitoj mladosti u Modestu u Kaliforniji, u kulturi "cruisinga" - beskrajne vožnje automobilima glavnom ulicom u potrazi za zabavom, djevojkama i avanturom.

Likovi u filmu bili su temeljeni na njemu i njegovim prijateljima; Curt je predstavljao Lucasa kao studenta filma, John je bio utjelovljenje njegovih buntovničkih dana, a Terry "The Toad" personifikacija njegovih nesigurnih srednjoškolskih početaka. Unatoč snažnoj osobnoj viziji, put do realizacije bio je trnovit. Gotovo svaki veliki studio, uključujući Paramount i 20th Century Fox, odbio je scenarij, smatrajući ga previše eksperimentalnim i bez prave radnje. Tek je Universal Pictures nevoljko pristao, i to uz striktno ograničen budžet od 777.000 dolara i tek nakon što je Coppola pristao staviti svoje ime na projekt kao producent, što je studiju dalo marketinšku sigurnost.

Snimanje u gerilskim uvjetima

"Američki grafiti" snimljeni su u samo dvadeset osam dana, isključivo noću, kako bi se postigla autentičnost prikaza. Iako je radnja smještena u Modesto, grad se do 1972. previše promijenio, pa je produkcija preseljena u obližnju Petalumu. Radni uvjeti bili su izazovni, a atmosfera na setu, ispunjenom mladim i tada uglavnom nepoznatim glumcima, bila je kaotična i energična. Lucas je inzistirao na dokumentarističkom pristupu, koristeći dvije kamere istovremeno i potičući glumce na improvizaciju kako bi uhvatio spontanost.

Problemi su bili svakodnevni: od uhićenja člana ekipe zbog uzgoja marihuane, preko glumca koji je zapalio Lucasovu hotelsku sobu, do incidenta u kojem je Paul Le Mat bacio Richarda Dreyfussa u bazen, pri čemu je Dreyfuss rasjekao čelo dan prije snimanja krupnih planova. Harrison Ford, koji je tada radio kao stolar i ulogu prihvatio pod uvjetom da ne mora ošišati kosu, izbačen je iz hotelske sobe zbog nedoličnog ponašanja. Prema sjećanjima glumačke postave, sve je nalikovalo na studentski projekt.

​- Bio je to super niskobudžetni film, kao da smo na studentskom filmu. Producent Gary Kurtz bi nas osobno pokupio i vozio na set svojim autom. Nismo imali odjel za prijevoz, vozače, pa čak ni one najobičnije stvari poput stolica za odmor između scena - ispričao je kasnije Charles Martin Smith, koji je glumio Terryja.

Radio kao narator i duša filma

Jedan od najrevolucionarnijih aspekata filma bio je njegov soundtrack. Umjesto tradicionalne orkestralne glazbe, Lucas je kao zvučnu podlogu koristio 41 rock 'n' roll hit iz tog razdoblja. Glazba nije samo pratila radnju, već je bila njezin sastavni dio - neprestano je svirala iz automobilskih radija, postajući diegetski element koji likovi čuju i na koji reagiraju. U središtu svega bio je legendarni DJ Wolfman Jack, čiji je hrapavi glas bio sveprisutna, eterična sila koja je povezivala sve priče. Zvuk filma, koji je maestralno dizajnirao Walter Murch, stvorio je iluziju neprekidnog radijskog programa, postajući svojevrsni narator i emocionalni puls filma. Osiguravanje prava za sve te pjesme bio je velik izazov koji je odnio značajan dio budžeta. Upravo zbog troškova studio nije uspio dobiti prava na pjesme Elvisa Presleyja, čije je odsustvo primjetno.

Ostavština koja traje

Universal Pictures u početku nije vjerovao u film, smatrajući ga nekomercijalnim i planirajući ga objaviti kao televizijski film. No, nakon iznimno pozitivnih reakcija na testnim projekcijama, studio je popustio. "Američki grafiti" postali su neočekivan i ogroman komercijalni uspjeh, zaradivši preko 140 milijuna dolara na globalnoj razini, što ga čini jednim od najprofitabilnijih filmova svih vremena u odnosu na uloženi budžet. Film je nominiran za pet Oscara, uključujući one za najbolji film i režiju. Taj financijski uspjeh osigurao je Georgeu Lucasu potpunu kreativnu i financijsku neovisnost za njegov sljedeći, tada ludo ambiciozan projekt - "Zvjezdane ratove".

Osim toga, film je pokrenuo val nostalgije za pedesetima i šezdesetima, izravno inspirirajući hit seriju "Sretni dani" (Happy Days), u kojoj je također glumio Ron Howard. Godine 1995. Kongresna knjižnica uvrstila ga je u Nacionalni filmski registar kao "kulturno, povijesno ili estetski značajno" djelo. Njegov utjecaj je neizmjeran, a završni epilog, koji otkriva tragične sudbine nekih od likova, daje filmu neočekivanu težinu, podsjećajući gledatelje da je ta naizgled bezbrižna noć bila tek zatišje pred buru.

*uz korištenje AI-ja