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FILMSKI KLASIK

Snimio remek-djelo prije 40 godina: 'Nastavak ‘Aliena’ će ti uništiti karijeru, ne treba ti to'

Piše Đurđica Sarjanović,
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Snimio remek-djelo prije 40 godina: 'Nastavak ‘Aliena’ će ti uništiti karijeru, ne treba ti to'
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Foto: Profimedia
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Redatelja Jamesa Camerona upozoravali su da će uspjeh filma 'Aliens' pripisati Ridleyu Scottu, a neuspjeh njemu. Rezultat je jedan od najboljih nastavaka u povijesti filma objavljen prije četiri desetljeća

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Nastavak kultnog filma "Alien" Ridleya Scotta za tad 31-godišnjeg redatelja Jamesa Camerona bio je itekako veliki izazov. Godinama su kružile glasine o njegovu sastanku s čelnicima studija koji su mu povjerili zadatak. Prema glasinama, napisao je riječ "Alien" na komad papira, a zatim je posljednje slovo preoblikovao povlačenjem dviju okomitih crta, pretvorivši ga u znak dolara.

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- Neposredno prije nego što sam počeo snimati 'Aliens', ručao sam s jednim vrlo utjecajnim producentom. Rekao mi je: 'Ovdje nemaš kako pobijediti. Ako film bude odličan, zasluge će pripasti Ridleyu. Ako bude loš, sva će krivnja pasti na tebe. To bi ti moglo uništiti karijeru'. Odgovorio sam mu: 'Da, ali... meni se ta ideja jednostavno sviđa - komentirao je Cameron u intervjuu za Empire prije nekoliko godina te je potvrdio glasine.

Foto: PROMO


Film "Aliens" premijerno je prikazan 18. srpnja 1986. i smatra se jednim od najboljih nastavaka u povijesti kinematografije. Režiju i scenarij potpisuje James Cameron, dok je u glavnoj ulozi ponovno Sigourney Weaver kao Ellen Ripley, jedina preživjela članica posade svemirskog broda Nostromo. Za razliku od prvog filma iz 1979., koji je bio prije svega horor smješten u klaustrofobično okruženje svemirskog broda, "Aliens" je proširio svijet franšize i donio dinamičnu kombinaciju znanstvene fantastike, akcije i napetosti. Weaver je ponovila ulogu za milijun dolara, a uz honorar je ugovorila i postotak od ukupne zarade na blagajnama kina. Nakon što je pročitala scenarij, imala je nekoliko prijedloga za Camerona, najviše vezanih uz način na koji bi, prema njezinu mišljenju, Ellen Ripley trebala reagirati u određenim situacijama.

Foto: Profimedia

Redatelj je većinu njezinih sugestija rado prihvatio te je kasnije istaknuo kako se glumica nikad nije protivila njegovoj viziji priče, čak ni kad se oko pojedinih detalja nisu slagali. Jedna od tema oko koje su imali različita mišljenja odnosila se na veliku količinu akcija s oružjem. Weaver je tijekom čitanja scenarija više pozornosti posvetila dijalozima nego redateljskim uputama, pa je tek dolaskom na snimanje shvatila koliko će pucnjave biti u filmu.

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Budući da je zagovarala strožu kontrolu oružja, priznala je redatelju da joj nije ugodno sudjelovati u tolikom broju scena s vatrenim oružjem. Cameron je smatrao da se njezin osobni stav savršeno podudara s karakterom Ripley, koja također poseže za oružjem tek kad nema drugog izbora. Zato ju je potaknuo da upravo tu unutarnju zadršku prenese u svoju glumu.

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- Snimanje je bilo nevjerojatno uzbudljivo, ali i iznimno teško. Sve je djelovalo toliko stvarno i bio je privilegij sudjelovati u tome - komentirala je Weaver za Empire. Nakon završetka snimanja, kad je napetost napokon popustila, Weaver je upoznala sasvim drukčiju stranu Jamesa Camerona.

Foto: Profimedia


- Bili smo na večeri s producenticom Gale Anne Hurd i odjednom sam mu rekla: 'Znaš, zapravo si jako duhovit. Gdje je bio taj čovjek tijekom cijelog snimanja?' - prisjetila se glumica. Dodala je kako vjeruje da se neprestano morao dokazivati svima jer je bio u cipelama Ridleya Scotta. Zanimljivo, Scottu nikad nije ni ponuđeno da radi na nastavku filma. Danas je, smatra Weaver, jasno da je upravo Cameron bio jedina osoba koja je mogla snimiti "Aliens". U jednom se trenutku razmatrala mogućnost da se švicarski umjetnik H. R. Giger, autor originalnog dizajna izvanzemaljca iz prvog filma, vrati kako bi sudjelovao u vizualnom oblikovanju nastavka. James Cameron odustao je od te ideje jer je Giger u to vrijeme radio na drugom filmu.

Foto: Profimedia

Upravo je Cameron napravio skice Kraljice izvanzemaljaca, a kad je kasnije doznao da je Giger bio razočaran što nije pozvan natrag u projekt, uputio mu je pismo isprike. Iako mu je bilo žao što nije sudjelovao u nastavku, Giger je o filmu govorio s velikim poštovanjem. Posebno je pohvalio vizualni izgled i izvedbu Kraljice izvanzemaljaca. Snimanje se odvijalo uglavnom u britanskom studiju Pinewood, gdje se Cameron često svađao s dijelom filmske ekipe zbog različitih načina rada. Unatoč brojnim problemima tijekom snimanja, film je dovršen unutar planiranog budžeta od oko 18,5 milijuna dolara.

Foto: Profimedia

Velik dio impresivnih vizualnih efekata ostvaren je praktičnim modelima i detaljno izrađenim scenografijama, što filmu i danas daje uvjerljiv izgled. Glumačku postavu, uz Sigourney Weaver, čine Michael Biehn, Bill Paxton, Lance Henriksen, Paul Reiser, Jenette Goldstein i mlada Carrie Henn u ulozi Newt. Nakon premijere "Aliens" je doživio veliki uspjeh i kod publike i kod kritike te je zaradio više od 130 milijuna dolara diljem svijeta i postao jedan od najuspješnijih filmova godine. 

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