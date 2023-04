Jedna od najljepših Splićanki je bodrila sina u Ženevi: U petom desetljeću izgleda puno mlađe

Bivša misica Renata Lovrinčević Buljan (45) otputovala je u Ženevu na polufinale juniorske Lige prvaka kao podrška sinu, hajdukovcu Borni Buljanu.

Foto: Luka Stanzl

Juniori Hajduka plasirali su se u finale juniorske Lige prvaka slavljem protiv Milana 3:1, a veliku pažnju ukrala je i atraktivna Renata koja je starijeg sina došla bodriti s onim mlađim, Nardom.

Njemu je to bio prvi let zrakoplovom ikad, a onda je na sve to došla i velika pobjeda bratove momčadi.

Zanosna Splićanka napravila je pravu pomutnju u Ženevi u žutom dresu, a mnogi su joj prilazili, te se htjeli fotografirati s njom.

Inače, Renata je prije 23 godine ponijela titulu Miss Universe Hrvatske, a godinu dana ranije bila je prva pratilja na izboru za Miss Jadrana. Danas radi kao fitness instruktorica, a svojih više od 150 tisuća obožavatelja na Instagramu često časti atraktivnim fotografijama, s obzirom na to da i dalje ima liniju iz snova koju održava redovitim treninzima.

Renata je inače u sretnom braku s profesionalnim vojnikom Petrom Buljanom s kojim s vremena na vrijeme podijeli zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

Renata ima i liniju kupaćih kostima, a pogađate, sama sebi je najbolja reklama.

Najčitaniji članci