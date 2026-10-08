Jednim je kultnim likom srušila holivudska pravila: Ripley nije trebala muškarca da je spasi

Sigourney Weaver jedna je od onih glumica čija se karijera gotovo ne može odvojiti od jednog velikog filmskog lika. Za nju je to Ellen Ripley iz serijala "Alien", junakinja koja je krajem sedamdesetih promijenila pravila znanstvene fantastike i otvorila prostor drukčijem prikazu žena u akcijskom filmu. No iza Ripley stoji i iznimno raznolika karijera koja traje desetljećima, od kazališta i ozbiljnih drama do komedija i najvećih holivudskih spektakala.

Susan Alexandra Weaver rođena je 8. listopada 1949. u New Yorku. Odrasla je praktički okružena svijetom zabave. Majka Elizabeth Inglis bila je britanska glumica, a otac Sylvester "Pat" Weaver utjecajni televizijski direktor i nekadašnji predsjednik NBC-ja. Kao tinejdžerica počela se nazivati Sigourney, prema imenu koje je pronašla u romanu "Veliki Gatsby" F. Scotta Fitzgeralda.

Unatoč privilegiranom odrastanju, mladost joj nije uvijek bila jednostavna. Bila je izrazito visoka i nije se uklapala u tadašnje predodžbe o izgledu mladih žena, a majčina primjedba da je "običnog" izgleda dugo je utjecala na njezino samopouzdanje. Upravo je njezina nekonvencionalna pojava poslije postala jednom od prednosti. Weaver je na filmu mogla istodobno djelovati elegantno, inteligentno, ranjivo i fizički dominantno.

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Studirala je književnost na Stanfordu, a zatim glumu na Yale School of Drama, gdje je diplomirala 1974. godine. U tom razdoblju upoznala je i Meryl Streep. Nakon studija nastupala je u kazalištu, a jednu od prvih filmskih uloga, zapravo tek kratko pojavljivanje, dobila je u filmu Woodyja Allena "Annie Hall" iz 1977. Dvije godine poslije dogodio se film koji joj je promijenio život.

Ellen Ripley – junakinja koju publika nije očekivala

Kada je Ridley Scott 1979. snimio "Alien", Sigourney Weaver još nije bila velika filmska zvijezda. Upravo je to pridonijelo jednom od najuspjelijih trikova filma, a to je da gledatelj u početku uopće nije siguran tko je pravi protagonist.

Posadu svemirskog teretnog broda Nostromo čine obični ljudi koji rade svoj posao, razgovaraju o plaćama i međusobno se prepiru. Ripley je samo jedna od njih. No kako ih izvanzemaljsko biće počinje ubijati, postaje jasno da upravo ona ima osobine potrebne za preživljavanje.

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Njezina snaga nije u mišićima ni spektakularnim sposobnostima. Ripley je racionalna, oprezna i disciplinirana. Kada se član posade vraća na brod s nepoznatim organizmom pričvršćenim za lice, upravo ona inzistira na pravilima karantene. Ostali je ne poslušaju i katastrofa počinje.

Posebno je zanimljivo da likovi u izvornom scenariju nisu bili strogo zamišljeni kao muški ili ženski. Zbog toga Ripley nije pisana prema tadašnjim stereotipima o "ženskom liku". Nije ničija djevojka, supruga ni ukras glavnog junaka. Ona jednostavno radi svoj posao, donosi odluke i pokušava preživjeti. Upravo je zbog toga postala revolucionarna.

"Aliens" je od Ripley napravio filmsku ikonu

Ako je "Alien" stvorio Ellen Ripley, "Aliens" Jamesa Camerona iz 1986. pretvorio ju je u legendu.

Cameron nije pokušao kopirati prvi film. "Alien" je prije svega klaustrofobični horor, dok je "Aliens" veliki ratni i akcijski spektakl. Ripley se nakon 57 godina provedenih u kriogenom snu vraća u svijet koji joj je postao stran. Muče je noćne more, traumatizirana je iskustvom s Nostroma i nitko ozbiljno ne shvaća njezina upozorenja.

U odnosu s djevojčicom Newt, jedinom preživjelom iz kolonije koju su napali ksenomorfi, otkriva se druga strana Ripley. Ona postaje zaštitnica i svojevrsna zamjenska majka. Cameron je tako uspio spojiti osobine koje je Hollywood često razdvajao: Ripley je istodobno brižna, ranjiva, prestrašena, inteligentna i sposobna za nevjerojatnu fizičku hrabrost.

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Vrhunac dolazi kada se sama vraća u koloniju kako bi spasila Newt, a zatim se u jednom od najslavnijih prizora znanstvene fantastike suprotstavlja Alien Queen koristeći teretni egzoskelet.

Za izvedbu u "Aliens" Weaver je nominirana za Oscara za najbolju glavnu glumicu, što je u to vrijeme bilo posebno veliko priznanje za glumačku izvedbu u znanstvenofantastičnom akcijskom filmu. Ripley je dokazala da žena može nositi veliki holivudski akcijski spektakl bez potrebe da film neprestano objašnjava zašto je upravo ona junakinja.

Od Ripley do tri nominacije za Oscara

Weaver pritom nije dopustila da je uspjeh Aliena ograniči na jednu vrstu uloga. Već 1984. pokazala je komičarski talent u velikom hitu "Ghostbusters". Godine 1988. ostvarila je nešto posebno. Za "Gorillas in the Mist" nominirana je za Oscara za najbolju glavnu glumicu, a iste godine za "Working Girl" za najbolju sporednu glumicu. Zajedno s nominacijom za "Aliens", Weaver je tako u samo nekoliko godina prikupila tri glumačke nominacije za Oscara.

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Ripley se ponovno vratila u mračnom "Alien 3" Davida Finchera 1992., a zatim i u "Alien Resurrection" 1997. Koliko je u međuvremenu porasla njezina važnost za serijal najbolje pokazuje njezin honorar. Prema BFI-ju, za prvi "Alien" dobila je oko 33.000 dolara, dok je za "Alien Resurrection" njezin ugovor vrijedio 11 milijuna dolara, uz status koproducentice.

Weaver je tijekom devedesetih ostvarila i niz drugih zapaženih uloga, među kojima su "Dave" s Kevinom Klineom i "The Ice Storm" Anga Leeja. Nikada nije potpuno napustila ni kazalište, iz kojeg je zapravo i potekla.

Tridesetak godina nakon "Aliens", Weaver je ponovno ostvarila veliku suradnju s Jamesom Cameronom. U "Avataru" iz 2009. glumila je dr. Grace Augustine, znanstvenicu koja proučava Pandoru i narod Na'vi.

Avatar je postao jedan od najvećih komercijalnih fenomena u povijesti filma, a Weaver je nastavila sudjelovati u Cameronovu svijetu i u nastavcima, ovaj put i kroz drukčije likove.

Za razliku od brojnih holivudskih zvijezda, Weaver je privatni život uglavnom držala daleko od tabloida. Od 1984. u braku je s kazališnim redateljem i filmašem Jimom Simpsonom. Imaju jedno dijete, Charlotte Simpson.