Jelena Karleuša o Desingerici: 'Šamarala bih ga na pozornici'

Srpski izvođač Desingerica već tjednima ima jednu od najslušanijih pjesama u Hrvatskoj, a veliku pažnju javnosti stekao je svojim neobičnim nastupima na kojima ljude udara tenisicom po glavi. Zapazila ga je i Jelena Karleuša koja je otkrila što misli o njemu i njegovom ponašanju na pozornici.

'Ne volim slinave i mlake ljude'

- On se definitivno nametnuo čim sam ga ja primijetila i čim na nastupu ima onoliko ljudi. On definitivno glup nije i nije netalentiran. Samo je stvar trajanja. On sad mora naći idući korak, to je moj savjet njemu. Ima fantastičnu energiju, super izraz. To je nešto što tražim od artista, da ima vulkansku energiju. Ne volim slinave, ne volim mlake, ne volim ljude koji neće izazvati ništa pa makar i bijes u meni - ispričala je Karleuša u podcastu 'Why so serious!?'.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Desingerica ima, kaže Jelena, energiju koja njoj odgovara, a zbog toga bi možda i surađivala s njim.

- Taj dečko jedini ima energiju koja, eventualno, može parirati mojoj. Ja bih njega šamarala na bini i to bi se njemu svidjelo. Publika bi bila u transu - izjavila je pjevačica.

Zgrozio javnost

Podsjetimo, kontroverzni izvođač je početkom prosinca nastupio u jednom klubu u Opatiji i sve prisutne oduševio kada je skinuo tenisicu i počeo ih udarati po glavi. S druge strane, korisnici društvenih mreža ostali su zgroženi kada su pogledali snimke s nastupa.