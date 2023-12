Srpski reper tenisicom po glavi lupao fanove, a sad se naljutio zbog Čolića: 'Njega sluša mama'

Srpski pjevač Dragomir Despić, poznatiji pod umjetničkim imenom Designerica, gostovao je nedavno na srpskoj Prvoj TV i komentirao anketu po kojoj je 8.6 posto srednjoškolaca reklo kako bi on trebao nastupati na dočeku u Beogradu. No, ispred njega našli su se Zdravko Čolić (72) i Aleksandra Prijović (28).

- Kakva anketa, liče? Sad je 2023. godina. O čemu ti pričaš, bajo? Čolić je legenda svog vremena i to je to. Hoćemo ići, bajo, po srednjim školama raditi anketu, da vidimo ko je gas? - započeo je Designerica.

'Zdravka Čolića slušaju moja teta i baka'

Dodao je kako se iza brojki mora argumentirano stajati.

- Koja udruga, koliko ljudi je sudjelovalo, tko je mjerodavan za to? Nemam nekakve želje pjevati za doček. To bi svakako bilo nešto drugačije i ekstravagantnije sigurno. Ne možemo usporediti današnju glazbu, koju ja radim, s Čolićem. On ne pravi današnju modernu glazbu, iako je legenda. Drugačije je vrijeme. Njega voli moja teta i baka - zaključio je.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Lupao fanove tenisicom po glavi

Desingerica je glazbenu karijeru započeo 2022., kad je s Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, objavio prvu pjesmu 'Kucci Kucci'.

U središtu pozornosti našao se ranije ovog mjeseca, kad je isplivao video u kojemu tijekom nastupa u opatijskome klubu udara publiku tenisicom po glavi.

Osim toga, nedavno je razljutio javnost stavom o muško-ženskim odnosima.

- 97% žena želi piti kavu i ići u shopping. To je ženski mentalitet. To tko kaže da nije tako, laže. Žene vole i čuti 'ne', to ih radi. Ženi moraš dati pažnju, ali je i kontrolirati da te ne osramoti negdje. Ne može se raditi što hoće, sve korektno - rekao je u podcastu 'Oslobođenja kod Davida Čerkeza'.