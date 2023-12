Što su Hrvati slušali u prosincu? Na vrhu Desingerica, Prijović i Grše, nekoliko božićnih pjesama

Iza nas su Badnjak i Božić, vrijeme kada se neminovno najviše slušaju božićne pjesme. Za neke je slušanje takvih pjesama krenulo već početkom prosinca. Drugi, pak, nisu odstupali od svojih omiljenih pjesama i izvođača.

Pa je tako prema Billboardovoj ljestvici, u tjednu do 9. prosinca najslušaniji bio Desingerica s pjesmom 'CCokolada'. Iza njega je pjesma 'Dam dam dam' Aleksandre Prijović, a na trećem mjestu bio je Rasta i pjesma 'Pismo'.

Hrvati vole Mariah Carey, Wham...

Na 21. mjestu je tog tjedna Mariah Carey s hitom 'All I Want For Christmas Is You', a na 25. Wham! i pjesma 'Last Christmas'.

U tjednu do 16. prosinca, stanje na vrhu ljestvice malo se mijenja. Aleksandra Prijović i 'Dam dam dam' zauzimaju prvo mjesto, Desingerica i 'Ccokolada' na drugom, na trećem još jedan Prijovićkin hit, 'Devet života', dok Mariah i Wham! dolaze na četvrto i peto mjesto.

Na listu se tog tjedna vraća i još jedan božićni hit, 'Rockin' Around Christmas Tree', Brende Lee te završava na 19. mjestu.

U tjednu do 23.12., na prvom mjestu nalaze se Coby&Rouzi s pjesmom 'Jao mama', a slijede ih iste pjesme Desingerice i Aleksandre Prijović. Hit Mariah Carey nalazi se na 8. mjestu, 'Last Christmas' na 9., dok je Branda Lee otišla malo gore pa tjedan završila na 15. mjestu.

I naposljetku - što su Hrvati slušali u tjednu Badnjaka i Božića? Na prvom mjestu i dalje su Coby&Rouzi s pjesmom 'Jao mama', Desingerica s dvije pjesme stoji na drugom i trećem mjestu...

Hit Whama! nalazi se na 7. mjestu, Mariah na 8., 'Rockin' Around The Christmas Tree' je na 11. mjestu, a ovog tjedna su na ljestvicu došle još dvije božićne pjesme. To su 'Božić Bijeli' Dalmatina te 'Snowman' pjevačice Sie.

Na YouTube trendingu jedna božićna pjesma

Što se tiče YouTube trendinga koji pokazuje što je trenutno najslušanije na tom servisu, u Hrvatskoj je to ponovno Desingerica, ali s drugom pjesmom, 'Ccuti', koja je snimljena s repericom Zerom.

Na drugom mjestu je Barbara Bobak i pjesma 'Lažeš me ljubavi', na trećem Petrov s istoimenom pjesmom, a četvrto opet zauzima Barbara Bobak i pjesma 'Barbarizam'. Na petom se nalazi i pjesma 'Jao mama', koja je prošlog tjedna bila prva na Billboardovoj.

U trendingu je i par pjesama Đane Smajo, Splićanke koja je prije par dana pobijedila na srpskom IDJ showu, pjesma repera Cunamija nakon čijeg je koncerta počela tonuti splav u Beogradu. Među 30 pjesama u trendingu je i nova pjesma Marije Šerifović, 'Dolazi ljubav' koju je objavila prije nekoliko dana i posvetila je svojem sinu.

A na top 30 pjesama ipak se našla jedna božićna. Doduše, na zadnjem mjestu, i ne, nije jedna od ovih koje su se pojavile na Billboardovoj ljestvici. Radi se o pjesmi 'Feliz Navidad', glazbenika Josea Feliciana.

