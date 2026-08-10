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NIJE IZNENAĐENA

Jelena Karleuša se oglasila o otkazivanju koncerta u Vodicama, evo što je rekla

Piše 24sata,
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Jelena Karleuša se oglasila o otkazivanju koncerta u Vodicama, evo što je rekla
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Foto: Antonio Ahel
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Danas je potvrđeno kako je koncert otkazan, a sada je za RTL Danas svoj komentar dala i Karleuša. Pitali su ju je li očekivala takvu odluku te kako to komentira

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Na društvenim mrežama se žustro raspravljalo proteklih dana o nastupu kontroverzne pjevačice Jelene Karleuše u Vodicama, posebice zbog njenih spornih izjava. Također, mnogi su negodovali što će se koncert održati na blagdan Velike Gospe, no tada su iz kluba priopćili kako se vrata otvaraju u 23 sata, a da će sam koncert početi u ponoć, odnosno 16. kolovoza. 

Danas je potvrđeno kako je koncert otkazan, a sada je za RTL Danas svoj komentar dala i Karleuša. Pitali su ju je li očekivala takvu odluku te kako to komentira.

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Foto: Antonio Ahel

- Eto, to sam mislila da će se dogoditi i nisam iznenađena. To sam i pretpostavljala. Ono što ja vama mogu reći kao novinarki, a i kao čovjeku, jest da se nijedan koncert ili nastup hrvatskog pjevača u Srbiji neće nikada otkazati. Eto da znate. Toliko. Toliko sam utjecajna da to mogu reći. Za ovo sam očekivala da će se dogoditi - rekla je.

Nakon toga, novinarka ju je pitala što misli da je razlog otkazivanja nastupa te jesu li presudile njezine ranije izjave, s obzirom na to da je gradonačelnik Vodica poručio kako su svi drugi izvođači dobrodošli, osim nje.

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Foto: Antonio Ahel

- Znam, znam, vidjela sam. Žao mi je. Žao mi je zbog toga jer ja nikad u životu nisam rekla riječ protiv hrvatskog naroda, niti ću. To je baš jedna velika manipulacija i izvrtanje mojih riječi, vađenje iz konteksta. Ja sam imala političke izjave, a ne izjave protiv jednog naroda, bilo kojeg naroda, pa tako ni hrvatskog. Ali kažem, žao mi je. Žao mi je, to sam i očekivala i nadam se da se vidimo kada prođe sve to ludilo i ta mržnja. A opet kažem, svi hrvatski kolege ovdje su dobrodošli i to ja kao pjevačica mogu garantirati - komentirala je.

O svemu su se popodne oglasili i iz kluba. 

- Nakon što je najava koncerta izazvala reakcije koje su daleko nadmašile okvire glazbenog događaja jednog privatnog kluba, donijeli smo odluku da koncert ne održimo. Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od sigurnosti naših gostiju i zaposlenika. Zahvaljujemo našim gostima na razumijevanju - naveli su u priopćenju na društvenim mrežama. 

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Otkazali nastup Jelene Karleuše u Vodicama: Oglasili se iz kluba
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Otkazali nastup Jelene Karleuše u Vodicama: Oglasili se iz kluba

Nakon što su danima pljuštale kritike zbog koncerta Jelene Karleuše u Vodicama, iz kluba su priopćili kako je nastup otkazan. Trebao se održati na blagdan Velike Gospe
Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla
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Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla

Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su poručili kako će pjevačica nastupati iza ponoći. Tome se protive branitelji, gradonačelnik, ali i mnogi korisnici društvenih mreža

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