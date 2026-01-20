Slavljenička pusa: Ante Gelo čestitao rođendan Jeleni Perčin

Poznati hrvatski glazbenik Ante Gelo i cijenjena glumica Jelena Perčin već neko vrijeme privlače pažnju javnosti svojom skladnom vezom, a Gelo je najnovijom objavom na Instagramu ponovno raznježio pratitelje. Povodom 45. rođendana svoje partnerice, podijelio je intiman trenutak s obiteljske proslave.

Na fotografijama koje je Gelo objavio vidi se nasmijana Jelena Perčin za stolom, dok ispred nje stoji slastica s upaljenom svjećicom. Uz objavu, Gelo je kratko, ali srdačno napisao: "Sretan rođendan Jelena! Happy Birthday!", poruka koja je savršeno sažela emocije prikazane na slikama.

Foto: Ante Gelo/Facebook

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke njihovih prijatelja, kolega i obožavatelja. U komentarima su se nizale lijepe želje poput "Sretna uvijek bila", "Sretan rođendan Jelka!!!!" i "Sve najjj, Jele!!!", pokazujući koliko je par omiljen u javnosti.

Par je nedavno surađivao i poslovno, kada je Gelo radio na glazbi za novu RTL-ovu seriju "Divlje pčele", u kojoj Jelena tumači jednu od glavnih uloga, a glazbenik ju je čak iznenadio posjetom na setu.

Foto: RTL

Jelena je u razgovoru za Net.hr otkrila kako je rođendan obilježila u radno-obiteljskom tonu, dok veća okupljanja ostavlja za ljeto jer, kako kaže, nije zimski tip.

Posebnu čar rođendanu dali su joj njezina djeca, koja su, predvođena najstarijom Lotom, ponovno pripremila iznenađenje. Jelena ističe kako je najviše veseli njihova radost i činjenica da rođendan doživljavaju kao zajednički.

"Zapravo imamo rođendan i ja i moja djeca", priznaje uz osmijeh, dodajući da joj je njihova sreća najveći dar.

Foto: Instagram

Ni Ante nije izostavio iznenađenje. Iako ne otkriva detalje, Jelena kaže kako se međusobno vole iznenađivati i da joj je posebno zabavno otkrivati što je ovaj put osmislio.

Obitelj nema stroge rođendanske tradicije, već se prilagođavaju svakodnevnim obavezama, no jedno je nepromjenjivo – važno im je da barem dio dana provedu zajedno.

U novu godinu života ulazi s jednostavnim željama: zdravljem, mirom, nježnošću, dugim toplim ljetom i ponekim putovanjem. Trenutačnu životnu fazu opisuje s tri riječi – strpljena, spašena i blagoslovljena.