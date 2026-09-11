Jelena Perčin: Moje ozbiljne veze su završavale brakom

Jelena Perčin (45) je u serijalu Spotlight za Dnevno.hr ispričala kako je izgledala svadba s Antom Gelom (51). Otkrila je da je prvi put imala pravu vjenčanicu s velom.

- Neću puno otkrivati jer nam je cilj bio, i drago mi je što smo u tome uspjeli, da to ostane nešto što je samo za nas i našu obitelj. Tako je bilo zamišljeno i uspjeli smo u tome. Bilo je jako lijepo - rekla je.

Foto: Instagram

Inače, glumica iza sebe ima dva braka u kojima je dobila troje djece. Prokomentirala je i brakove iza sebe.

- Kao što vidite, svaka moja veza je više-manje završila brakom. To je zapravo vrlo paradoksalno jer ljudima djeluje kao tri braka, kao da sad imam sto muškaraca, a zapravo su moje ozbiljne veze završavale brakom - kaže.

U prvom braku bila je sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem, a s njim ima kćer Lotu (17). Drugi brak bio je sa crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem (36), s kojim ima dvoje djece - Mašu (7) i Jakšu (5). Razveli su se 2022. godine, a lani su potvrđene glasine da je u vezi s Gelom.

Zagreb: Glumica Jelena Per?in | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Srela sam čovjeka svog života kada sam se tome najmanje nadala. Mislim da je za to zaslužno nekoliko faktora. Svatko živi svoj životni put i do nekih spoznaja o sebi, o tome što želiš i što je važno, netko dođe ranije, a netko kasnije. Ja sam očito trebala proći određena iskustva kako bih razbistrila šum u glavi i bolje upoznala sebe. Zrelost je donijela neku posebnu kompaktnost našem odnosu. Dođeš u određene godine kada više ne gajiš iluzije, drugačije vidiš stvari, ali i sebe. Imam puno više samopouzdanja nego prije dvadeset godina, jasnije znam što želim i, možda najvažnije, znaš što više ne želim - objasnila je.

Foto: Instagram

Dodala je kako s njim najviše voli slušati dobru glazbu i putovati. Ljeto joj je rezervirano samo za obitelj.

- Otkad sam rodila dvoje mlađe djece, odlučila sam da je ljeto rezervirano samo za njih i obitelj. Više ne radim ljeti. Ono što radim, odradim do prve polovice srpnja, a nakon toga vrijeme je rezervirano za obiteljski odmor - rekla je Jelena.