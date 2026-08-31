Ante Gelo i Jelena Perčin bili su u društvu legendarnog Britanca

Hrvatski glazbenik, Ante Gelo ovog ljeta samo niže uspjehe, što privatne, a što poslovne. Nakon vjenčanja s glumicom Jelenom Perčin, Gelo je kraj kolovoza rezervirao za Makarska Jazz Festival za koji je bio umjetnički direktor, a upravo je njegova objava na Instagramu s festivala izazvala simpatije pratitelja.

Na fotografiji Gelo pozira nasmijan u društvu supruge Jelene i Jean-Paula 'Bluey' Maunicka, a koji je osnivač te frontmen svjetski poznatog britanskog acid jazz sastava Incognito. Popularni Britanci nastupali su na 13. izdanju Makarska Jazz Festivala, a Ante Gelo kao umjetnički direktor bio je domaćin popularnim glazbenicima te su tako svi zajedno uživali u opuštenoj atmosferi iza pozornice.

Gelo se za Perčin oženio u srpnju, a da mu osim na poslovnom, dobro ide i na privatnom planu primijetili su i njegovi pratitelji.

- Gospodine Ante, moje mišljenje otkad ste se oženili za gospođu Jelenu vi ste se pomladili - komentirala je jedna pratiteljica.

Foto: Instagram

Komentar samo potvrđuje da glazbenik uživa i da je sretan, a svoj marljivi radni tempo nastavlja u Zagrebu gdje će početkom rujna biti umjetnički voditelj dva velika koncerta koji će biti posvećeni glazbenoj ostavštini obitelji Dedić-Novak.