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U MAKARSKOJ

Ante Gelo i Jelena Perčin bili su u društvu legendarnog Britanca

Piše Maša Mai Čigir,
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Ante Gelo i Jelena Perčin bili su u društvu legendarnog Britanca
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Foto: Zvonimir Barisin
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Poznati par pozirao je na fotografiji u društvu britanskog jazz glazbenika

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Hrvatski glazbenik, Ante Gelo ovog ljeta samo niže uspjehe, što privatne, a što poslovne. Nakon vjenčanja s glumicom Jelenom Perčin, Gelo je kraj kolovoza rezervirao za Makarska Jazz Festival za koji je bio umjetnički direktor, a upravo je njegova  objava na Instagramu s festivala izazvala simpatije pratitelja.

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Na fotografiji Gelo pozira nasmijan u društvu supruge Jelene i Jean-Paula 'Bluey' Maunicka, a koji je osnivač te frontmen svjetski poznatog britanskog acid jazz sastava Incognito. Popularni Britanci nastupali su na 13. izdanju Makarska Jazz Festivala, a Ante Gelo kao umjetnički direktor bio je domaćin popularnim glazbenicima te su tako svi zajedno uživali u opuštenoj atmosferi iza pozornice.

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Gelo se za Perčin oženio u srpnju, a da mu osim na poslovnom, dobro ide i na privatnom planu primijetili su i njegovi pratitelji.

- Gospodine Ante, moje mišljenje otkad ste se oženili za gospođu Jelenu vi ste se pomladili - komentirala je jedna pratiteljica.

Foto: Instagram

Komentar samo potvrđuje da glazbenik uživa i da je sretan, a svoj marljivi radni tempo nastavlja u Zagrebu gdje će početkom rujna biti umjetnički voditelj dva velika koncerta koji će biti posvećeni glazbenoj ostavštini obitelji Dedić-Novak.

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