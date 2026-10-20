Jelena Perčin otkrila je detalje vjenčanja i sjetila se anegdote: 'Srećom, nisam bila uhapšena!'

Daleko od očiju javnosti i u krugu najbližih Jelena Perčin (45) ljetos je izmijenila bračne zavijete s glazbenikom Antom Gelom (51), a u intervjuu za Net.hr otkrila je detalje tajnog vjenčanja u Italiji.

- Napravili smo to u krugu najuže obitelji i bilo je nešto što je samo za nas - rekla je te nadodala kako im je najvažnije bilo dao vjenčanje ostane tajno, a što je puno lakše u stranoj državi.

Foto: Instagram

- Mislim da je bilo lako jer je bilo u drugoj državi i ovdje jednostavno postoje neke administrativne stvari koje mogu biti zamka. U stranoj državi nitko ne zna tko si i samo si im neki broj. Divno! - rekla je.

Jelena je otkrila jednu smiješnu priču koja joj se dogodila na dan vjenčanja, a koja će joj zauvijek ostati urezana u u sjećanju jer umalo bila uhapšena.

- Svi smo bili smješteni u istom hotelu, ali sam večer prije samog vjenčanja uzela apartman u blizini vijećnice da ne moram ići automobilom i gužvati haljinu, a i nisam htjela da me nitko vidi. Ali kako sam došla po noći, Ante je preuzeo ključeve stana i ostavio mi ih na recepciji hotela. Objasnio mi je gdje je apartman i kada dođem na adresu da moram proći staklena vrata i otići na drugi kat gdje su smeđa vrata. I ja sam sve to napravila, međutim vrata se ne otvaraju - započela je Jelena.

Foto: Instagram

- Ušla sam u krivu zgradu i nekome u tri sata ujutro uporno pokušala otključati vrata. Sve je bilo isto – staklena, pa smeđa vrata – samo ulaz do. I još sam nazvala Antu i on mi kaže 'Ma ide malo teže, samo ti budi uporna'. Srećom, nije se nitko probudio i nisam bila uhapšena. Sve je stvarno divno prošlo, čak i ljepše nego što smo zamislili - objasnila je Jelena na kraju.

Što se tiče medenog mjeseca, Jelena i Ante već su ga obavili i to djelomično u Americi gdje je Ante poslovno otputovao zbog Svjetskog prvenstva.

Foto: Dalmacija Danas

- Djelomično je to bila Amerika gdje je Ante bio poslovno pozvan povodom Svjetskog nogometnog prvenstva i nisam mogla biti s njim cijelo vrijeme. Zakonski imam pravo na slobodne dane zbog vjenčanja, ali kako nismo nikome rekli večer prije sam imala predstavu pa sam u Italiju stigla u tri sata ujutro, a oženili smo se u 11 - rekla je Jelena.

A što se tiče vjenčanice, Jelena je otkrila kako se odlučila za jednostavnu bijelu haljinu.

- Klasičan sam tip i imala sam vrlo jednostavnu vjenčanicu. Nije kod mene bilo ni čipke ni volana, vrlo jedna jednostavna bijela haljina - otkrila je.