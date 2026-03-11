Rozga otkrila kako bi izgledalo vjenčanje s Ivanom Huljićem

Popularna pjevačica Jelena Rozga nedavno je održala koncert u Zagrebu povodom Dana žena, a ove godine slavi čak 30 godina svoje bogate karijere. Tim će povodom 'počastiti' svoju vjernu publiku novim pjesmama, drugim akustičnim albumom i velikom turnejom sljedeće godine. A već za nekoliko dana kreće na američko-kanadsku turneju. Za IN magazin je komentirala i nagađanja da se uskoro udaje za Ivana Huljića te da će biti 500 uzvanika na proslavi njihove ljubavi.

Žminj: Koncert Jelene Rozge za Valentinovo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Ma ne. 500 uzvanika? Ma znaš mene, kad bi danas-sutra to radili Ivan i ja, mislim da bi to bilo nešto malo. Znaš da ja ne volim previše svega. Ja bih to nekako najviše voljela u tišini napraviti. Nama je lijepo, to je najbitnije - rekla je.

Njezin odabranik ju je iznenadio za Dan žena. Rozga je ispričala kako zna da ona jako voli tulipane, pa joj je kupio bijele tulipane.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Pričala je i svojim roditeljima uz koje je jako vezana, a žive u blizini njenog splitskog doma.

- Imaju 76 godina. Nevjerojatni su, oni imaju te masline u Blizni, to je selo poviše Trogira, oni su cijeli ovaj tjedan išli tamo i radili oko maslina. Oni to vole, guštaju u tome. Danas sam ih vidjela, oni su mrtvi umorni, ali ona s takvom srećom priča o tim maslinama, kako je posadila malo salate, biža, imat ćemo svega domaćeg. Oni se dižu u pet ujutro i do 16-17 sati ih nema u Splitu. Takva energija, tako da od mame i tate sam takva - rekla je.

Rozga se osvrnula i na svoj mladenački izgled.

- Ja sam netko tko se strašno puno njeguje i uvijek hodam po kući s maskom za lice Čim uđem u auto, skidam šminku i odmah neku masku za lice stavim na sebe. Bože, da nas policija zaustavi, majko mila što bi to bilo, ne bi bilo dobro, ali jako pazim na kožu, jako se njegujem - rekla je.