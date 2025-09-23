'Jelo je bilo fantastično!' 'Pura moderuša' Antonije Rittuper je oduševila žiri MasterChefa...

Posljednja audicijska epizoda 'MasterChefa' donijela je jela iz djetinjstva, moderne kreacije, navijačku strast, ali i pokazala da tremu može 'pojesti' i najveće zaljubljenike u kuhanje.



Antonija Rittuper, dizajnerica sa zagrebačkom adresom, odlučila je modernizirati okus djetinjstva. Žgance je pretvorila u mini torticu i nazvala ih 'pura moderuša'.

- Stvarno izgleda kao kolač - rekao je Goran, dok je Mario dodao: 'Jelo je bilo fantastično, svi elementi na tanjuru su balansirani i stvaraju fantastičan okus.'

Antonija je bez dvojbe osvojila sva tri 'da' i kući se vratila ponijela kući.

23-godišnji Jurica Jurašković najprije je oduševio žiri kolekcijom noževa, no izvedba lungića nije pratila početni dojam.

- Došao si s velikom prezentacijom sebe i noževa, a kad smo ušli u kuhanje teatralnost je pala. Meso je ispalo jako pečeno, umak se ohladio, krema od batata je nestala - rekao je Mario, ali mu je ipak dao prolazni glas. Dok je Stjepan dao 'učiteljsko ne', Goran je na kraju odlučio pružiti poticajni 'da', pa je Jurica dobio pregaču.

Miljan Ančić iz Mostara kuhao je mesno jelo, ali s nekoliko tehničkih propusta.

- Želim savršen steak, preko toga ne mogu proći - bio je strog Mario.

Ipak, Stjepan i Goran pružili su mu šansu, pa je Miljan kući otišao s pregačom u rukama i riječima: 'Svjestan sam da me čeka dosta vježbanja'.

Konobarica Renata Burić, koja već dugo sanja priliku u MasterChefu, odlučila je audiciju proći s jelom koje je nazvala: losos wellington.

- Iznenadilo me što se ništa nije razdvojilo, sve je u komadu, bilo je jako fino - rekao je Mario, a Renata je dobila sva tri 'da'.

Beograđanin s dugogodišnjom zagrebačkom adresom, Nebojša Rančić, kuhao je junetinu s povrćem. Okusom je iznenadio Marija, no izgled tanjura bio je slabija točka.

- Plejting je katastrofalan. Ne bih to ni nazvao plejting, nego jelo doma za djecu - rekao je Goran, ali mu je ipak dao prolaz. Uz dva 'da', Nebojša je osigurao pregaču.

Navijačku atmosferu u kuhinju je unio ekonomist Davor Duk koji je pripremio plavu juhu inspiriranu nogometnim klubom Dinamo. No, izvedba je ostavila previše nedostataka i žiri je odlučio da neće kušati jelo jer je Davor stavio u njega previše boje, pa je ostao bez pregače.

Za Mirelu Mirt iz Velike Gorice presudila je trema. Lungić koji je pripremala nije bio dovoljno pečen, pa ga žiri nije ni kušao.

- Žao mi je, ali jelo neću probati - rekao je Mario, a Mirela se oprostila od natjecatelja koji su još čekali audiciju.

Mostarka Danijela Blažević donijela je vegetarijansku polpetu od slanutka s ciklom i pireom od batata.

- Okusi su jako dobro posloženi. Sve to lijepo igra, funkcionira - pohvalio ju je Stjepan. S tri 'da' Danijela je osvojila pregaču i odlučno poručila: 'Mijenjam profesiju.'

Mladi Ivan Capan iz Tenja pripremio je roladu od zeca s palentom i špinatom.

- Najveći problem je to što tanjur nije izbalansiran - komentirao je Stjepan, ali Goran je odlučio dati priliku. Ivan je s dva 'da' ponio pregaču.

Nakon napetih audicija slijedi idući selekcijski krug – bootcamp – u kojem će chefovi birati natjecatelje za svoje timove. Svi koji su dobili pregače sada moraju još jednom zadovoljiti ukus žirija i izboriti svoje mjesto u timu jednog od chefova kako bi osigurali mjesto u MasterChef vili, a kako će izgledati povratak kandidata u kuhinju, doznajte u sljedećoj epizodi!