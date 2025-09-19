Obavijesti

MAMA KOŠARKAŠA U 'MASTERCHEFU'

Dijana Zubac: Prijateljica me prijavila u show, a moj Ivica najviše voli musaku i lazanje

Piše Davor Lugarić,
Dijana Zubac: Prijateljica me prijavila u show, a moj Ivica najviše voli musaku i lazanje
Foto: Privatni album/Nova TV

Kad nakon naporne sezone u NBA ligi dođe doma, Ivica voli naša domaća jela, otkrila nam je majka Dijana, koje se u MasterChefu predstavila napravivši jegulju na brudet i oduševila strogi žiri

Od prve epizode pratim ‘MasterChef’, s prijateljicama sam uvijek komentirala recepte i što je bilo. Sama se vjerojatno nikad ne bih prijavila, za mene je to učinila prijateljica. Mislila sam da se šali, ali nije, i evo mene u ‘MasterChefu’, rekla nam je Dijana Zubac.

Njezin je sin proslavljeni košarkaš Ivica Zubac, koji upravo igra devetu sezonu u NBA-u, najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Sudjelovanje u ovakvom showu znači i mnogo odricanja za obitelj.

- Svi su dobro reagirali, iako sad, kad me nema, i oni na svoja leđa moraju preuzeti neke stvari koje inače ja radim. No snalazimo se svi dobro - rekla je pa nastavila: 'Pola obitelji gledalo je prvu emisiju u Zagrebu, a pola u Čitluku. Svi su ponosni'.

Foto: NOVA TV

A ponosna je i Dijana na sebe jer je hrabro ušla u ovu avanturu. Za prvo jelo u audicijskoj emisiji pripremila je jegulju na brudet.

- Pratim 'MasterChef' od prvih dana i znam da to nitko nikad nije radio. Zato sam se odlučila za to jelo - rekla nam je Dijana Zubac.

I isplatilo se. Barem prema reakcijama strogog žirija, koji je primijetio: 'Iskustvo majke koja cijeli život kuha za obitelj pretočilo se u tanjur pun okusa i emocija'.

- Ovo je prava, istinska domaća kuhinja, napravljena fantastično - pohvalio ju je Goran Kočiš.

Na to se nadovezao Stjepan Vukadin riječima: 'Vaš je brudet jako blizu pravom neretvanskom brudetu. Vidi se da ste kuhali sa srcem. Kad ste ga radili pred nama, kao da ste ga radili za svoju obitelj', a Mario Mihelj je dodao: 'Kuhat ćete nam još mnogo puta, vjerujem'.

Foto: Privatni album

Nakon što je probila led, bit će joj mnogo lakše. I sama kaže kako se nije naviknula biti pred kamerama.

- Nije mi bilo jednostavno na početku, ali svi na setu su zaista ljubazni i srdačni. Meni po prirodi idu vrlo dobro međuljudski odnosi, društvena sam, tako da sam brzo zaboravila na kamere - otkrila je.

I nakon odličnog brudeta Dijana je nastavila svoju kulinarsku priču u 'MasterChefu', no o tome ne smije previše otkrivati. Može o tome kako je sve počelo...

- Pa u kuhanje sam se zaljubila uz majku, koja je super kuhala. Iako ja kao djevojka nisam puno kuhala, uglavnom je to sve majka radila. No kad sam se udala i postala majka, 'krenulo' je i mene - ispričala je Dijana.

Foto: Privatni album

Najviše za obitelj voli kuhati naša domaća jela, počevši od variva. Sinovi Ivica, Antonio i Mario, kaže, ne pokazuju previše sklonosti prema kuhinji, ali kći Maria-Anđela pokazuje.

- Ona je naslijedila, ali i ostali ukućani znaju se snaći. No nema potrebe, pa imaju mene.

Dijana kaže da nije baš za slatko, iako joj i to dobro ispadne, ali u 'slanim' jelima se usavršila. Ni sama ne zna što bi preporučila od svoje kuhinje.

- Možda neće zvučati skromno, ali sve mi ide - kaže Dijana pa otkriva kako to izgleda kad se u obiteljski dom nakon naporne sezone vrati Ivica.

- Onda su na meniju mesna jela. Voli najviše musaku i lazanje, pa i faširance, uglavnom mljeveno meso. No to vam sve kratko traje, ipak mora paziti na prehranu jer se mora vratiti treninzima i sportskim obvezama.

Foto: Privatni album

U Americi je, kaže, kad mu ode u posjet, malo drukčije. Ponekad, kad se baš zaželi, skuha mu nešto domaće, ali ne uvijek.

- I nevjesta tamo kuha, tako da i mene ponekad dočeka nešto skuhano. Probala sam tamo dosta kuhinja, a najviše mi se svidjela brazilska. No ipak mi je draža naša mediteranska, ova domaća - rekla nam je Dijana, koja je bila i na nekoliko utakmica Ivice Zupca.

- Bila sam, to je stvarno poseban osjećaj. Toliko je puno ljudi, svi navijaju, a još kada daju podršku mojem Ivici, to je veliki ponos. Općenito je tamo neki drugi svijet. Kada dolazimo u posjet, to u klubu znaju, pa brinu za nas, daju nam bolja mjesta. Kad su gradili novu dvoranu, pet-šest ljudi nas je odvelo tamo i sve pokazivalo, prošli smo nove prostore. Baš dojmljivo.

Foto: Privatni album

