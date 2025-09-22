Obavijesti

Show

Komentari 0
ZADNJE PREGAČE

Posljednja audicijska epizoda u MasterChefu: Tko će proći dalje?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Posljednja audicijska epizoda u MasterChefu: Tko će proći dalje?
8
Foto: Luka Dubroja

Chefovi Mario Mihelj, Stjepan Vukadin i Goran Kočiš odlučit će tko će ići u idući krug MasterChefa. Pred njih stižu novi kandidati koji će se predstaviti kroz tanjur i pokušati osvojiti žiri...

Večeras je na redu posljednja audicijska epizoda osme sezone MasterChefa u kojoj ćemo doznati imena kandidata koji će osvojiti preostale pregače, odnosno izboriti prolazak u idući krug natjecanja. Svaki od njih stat će pred chefove Marija Mihelja, Stjepana Vukadina i Gorana Kočiša s jednom misijom – predstaviti sebe kroz tanjur, no samo će oni s najboljim jelima dobiti priliku da ponovno kuhaju u idućem selekcijskom krugu.

NAPETO U MASTERCHEFU Mislila je da je ostala bez pregače, a onda šok! „Ovako čvrsto sam samo dijete držala“
Mislila je da je ostala bez pregače, a onda šok! „Ovako čvrsto sam samo dijete držala“

Hercegovka Antonija Rittuper, koja već godinama živi u Zagrebu, odlučit će modernizirati jelo svog djetinjstva – žgance.

- Vizualno će vas zavarati jer jelo neće izgledati kao žganci - reći će Antonija, predstavivši svoju „puru moderušu“ koja će izgledati poput mini torte. Kao dizajnerica, Antonija će naglasiti važnost estetike, pa će se potruditi da njezin tanjur bude atraktivan i precizan. 

Foto: Luka Dubroja

Jurica Jurašković iz Karlovca pred žiri će donijeti set profesionalnih noževa i odmah izazvati pažnju.

- U ljubavi, ratu i MasterChefu je sve dozvoljeno - izjavit će Jurica, uvjeren da su prvi dojam i vještina jednako važni. Na meniju će mu biti svinjski lungić, a hoće li oštrina noža i oštrina talenta ići ruku pod ruku, tek će se vidjeti.

Foto: Luka Dubroja

Iz Mostara će također s mesnim receptom stići Miljan Ančić kojemu će se u kuhanju potkrasti pokoja pogreška.

NEOBIČNO, ALI KREATIVNO Od 'poderanih tanga' do slatkog ćevapa: Nastavlja se šarolik spektar jela u 'MasterChefu'
Od 'poderanih tanga' do slatkog ćevapa: Nastavlja se šarolik spektar jela u 'MasterChefu'

- Pokazuje se moje neiskustvo rada s plinskim štednjakom - zaključit će kad mu se prilikom izrade jela zacrni maslac na tavi.

Foto: Luka Dubroja

Konobarica Renata Burić već godinama mašta o sudjelovanju u MasterChefu.

MAMA KOŠARKAŠA U 'MASTERCHEFU' Dijana Zubac: Prijateljica me prijavila u show, a moj Ivica najviše voli musaku i lazanje
Dijana Zubac: Prijateljica me prijavila u show, a moj Ivica najviše voli musaku i lazanje

- Kao konobarica već dugo godina pratim gastronomiju. Među kuharima sam i zanima me mogu li i ja stvarati nešto u čemu će ljudi uživati - kazat će dok pred žiri bude donosila losos wellington s holandez umakom.

Foto: Luka Dubroja

Uz njih, žiriju će se predstaviti i drugi kandidati, svaki s vlastitim pristupom i pričom, a kome će pripasti posljednje pregače ne propustite pogledati večeras na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...
DANAS MAJA SLAVI

FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...

Ovog je ljeta Maja Šuput imala puno posla i gaža, ali se ponekad malo i odmarala te pokazala figuru! Danas Maja slavi rođendan, a mi smo odlučili ponoviti galeriju njenih atraktivnih izdanja...
VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'
Šime Maji pripremio iznenađenje

VIDEO Šime Elez preko 24sata uputio čestitku: 'Kakva Franka! Majo, sretan ti rođendan!'

Iza 'Gospodina Savršenog' je uzbudljivo ljeto, koje je mahom provodio s Majom Šuput koja sutra slavi rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025