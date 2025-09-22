Posljednja audicijska epizoda u MasterChefu: Tko će proći dalje?

Večeras je na redu posljednja audicijska epizoda osme sezone MasterChefa u kojoj ćemo doznati imena kandidata koji će osvojiti preostale pregače, odnosno izboriti prolazak u idući krug natjecanja. Svaki od njih stat će pred chefove Marija Mihelja, Stjepana Vukadina i Gorana Kočiša s jednom misijom – predstaviti sebe kroz tanjur, no samo će oni s najboljim jelima dobiti priliku da ponovno kuhaju u idućem selekcijskom krugu.

Hercegovka Antonija Rittuper, koja već godinama živi u Zagrebu, odlučit će modernizirati jelo svog djetinjstva – žgance.

- Vizualno će vas zavarati jer jelo neće izgledati kao žganci - reći će Antonija, predstavivši svoju „puru moderušu“ koja će izgledati poput mini torte. Kao dizajnerica, Antonija će naglasiti važnost estetike, pa će se potruditi da njezin tanjur bude atraktivan i precizan.

Foto: Luka Dubroja

Jurica Jurašković iz Karlovca pred žiri će donijeti set profesionalnih noževa i odmah izazvati pažnju.

- U ljubavi, ratu i MasterChefu je sve dozvoljeno - izjavit će Jurica, uvjeren da su prvi dojam i vještina jednako važni. Na meniju će mu biti svinjski lungić, a hoće li oštrina noža i oštrina talenta ići ruku pod ruku, tek će se vidjeti.

Foto: Luka Dubroja

Iz Mostara će također s mesnim receptom stići Miljan Ančić kojemu će se u kuhanju potkrasti pokoja pogreška.

- Pokazuje se moje neiskustvo rada s plinskim štednjakom - zaključit će kad mu se prilikom izrade jela zacrni maslac na tavi.

Foto: Luka Dubroja

Konobarica Renata Burić već godinama mašta o sudjelovanju u MasterChefu.

- Kao konobarica već dugo godina pratim gastronomiju. Među kuharima sam i zanima me mogu li i ja stvarati nešto u čemu će ljudi uživati - kazat će dok pred žiri bude donosila losos wellington s holandez umakom.

Foto: Luka Dubroja

Uz njih, žiriju će se predstaviti i drugi kandidati, svaki s vlastitim pristupom i pričom, a kome će pripasti posljednje pregače ne propustite pogledati večeras na Novoj TV!