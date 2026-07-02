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Jennifer Aniston objavila nove fotke s dečkom Jimom Curtisom

Piše 24sata,
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Jennifer Aniston objavila nove fotke s dečkom Jimom Curtisom
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Foto: instagram
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Prije godinu dana potvrđeno je kako je par u vezi, a slavna glumica i njen izabranik već neko vrijeme sve češće objavljuju zajedničke trenutke. I ovoga puta je oduševila svoje obožavatelje

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Jennifer Aniston (57) svojim je obožavateljima pružila rijedak uvid u svoj privatni život, podijelivši na Instagramu seriju fotografija na kojima uživa u ljetu sa svojim dečkom, Jimom Curtisom (50). Njihova je veza potvrđena prije godinu dana. 

Glumica, najpoznatija po ulozi Rachel Green u seriji 'Prijatelji' je u srijedu objavila niz fotografija uz opis: 'Stiže ljetna hrpa fotki!'. Na prvoj pozira za selfie u automobilu, dok se Curtis smiješi pored otvorenih vrata. Na jednoj od fotografija se vidi i kako uživaju na otvorenom, a mnogima je posebno slatka bila fotografija Curtisa s glumičinim psom. Među brojnim komentarima na objavu našao se i onaj slavne glumice Sandre Bullock koja je napisala: 'Svaki prizor, savršenstvo!'

Iako se trude svoju vezu držati što dalje od očiju javnosti, Aniston i Curtis postepeno dijele sve više zajedničkih trenutaka. Njihova je romansa prvi put dospjela u medije u srpnju 2025. godine, kada je magazin PEOPLE potvrdio da su u vezi. Tada je izvor blizak paru izjavio da "ležerno izlaze i zabavljaju se".

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Međutim, veza je očito postala ozbiljnija, što je potvrđeno u svibnju ove godine kada je Curtis objavio fotografije s Aniston povodom njihove prve godišnjice. Na jednoj od fotografija Aniston ga ljubi u obraz, a on je uz objavu kratko napisao: "Život u posljednje vrijeme. Zahvalan." Izvori bliski paru navode kako je njihova veza "sjajno partnerstvo koje Jen čini vrlo sretnom" te da je Curtis u njezin život unio osjećaj stabilnosti i mira. Smatraju ga posebnim muškarcem čija energija osvaja sve oko njega.

Foto: Instagram/Jim Curtis

Tko je Jim Curtis?

Jim Curtis nije dio holivudskog svijeta, što mnogi smatraju jednim od razloga za skladnu vezu s glumicom. On je hipnoterapeut, autor i wellness trener koji sebe opisuje kao "pionira wellnessa" s misijom mijenjanja zdravlja i dobrobiti u svijetu.  Autor je dviju knjiga, "The Stimulati Experience" i "Shift: Quantum Manifestation Guide".

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U svojim javnim nastupima Curtis je otvoreno govorio o vlastitoj borbi s kroničnom bolešću, iskustvu koje ga je nadahnulo da pomaže drugima u mentalnom i emocionalnom iscjeljenju. Njegova posvećenost zdravom životu i duhovnom rastu navodno je jedna od ključnih stvari koje su povezale njega i Aniston.

Foto: Instagram/Jim Curtis

Par se, kako to često biva, upoznao preko zajedničkih prijatelja. U siječnju ove godine, gostujući u emisiji "Today show", Curtis je kratko progovorio o tome kako je njihova veza započela.

​- Upoznali su nas prijatelji. To je to. Otkrili smo da imamo zajedničke prijatelje i jednostavno smo počeli razgovarati - otkrio je tada.

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Izvori navode da je Aniston pročitala njegovu knjigu i bila upoznata s njegovim radom i prije nego što su se službeno upoznali. Njihova zajednička strast prema wellnessu i samopomoći brzo ih je povezala. Zanimljivo je da je glumica ranije otkrila kako joj je upravo hipnoterapija, Curtisova specijalnost, pomogla da prevlada dugogodišnji strah od letenja.

Jennifer Aniston iza sebe ima dva braka, s Bradom Pittom od 2000. do 2005. godine te s Justinom Therouxom od 2015. do 2017.

Oklahoma: 18.12.1963. ro?en poznati ameri?ki glumac Brad Pitt
Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
*uz korištenje AI-ja
 

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