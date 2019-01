Jennifer Lopez 'zapalila' seksi fotkom, komentirao joj i bivši

Američka pjevačica i glumica Jennifer Lopez (49) na društvenim mrežama često se hvali 'istesanim' tijelom koje postiže redovitim i napornim vježbanjem. Posljednjom golišavom fotografijom na Instagramu oduševila je svoje pratitelje, ali i bivšeg dečka, repera Puff Daddyja (49) koji je odlučio komentirati njezin seksi izgled.

- OMG - kratko je napisao ispod fotografije, a sadašnji dečko i umirovljeni igrač bejzbola, Alex Rodriguez (43) zato mu nije 'ostao dužan'.

Foto: Instagram

- Kakav sam samo ja sretnik - komentirao je Rodriguez i time američkom glazbeniku jasno dao do znanja da je J. Lo sretna i zauzeta. Jennifer i P. Daddy bili su u vezi nekoliko godina, a par se upoznao još 1999. godine na snimanju njezinog prvog albuma 'On The 6'. Glazbenici su odmah 'kliknuli' i započeli ljubavnu vezu, a 2001. odlučili su prekinuti.

Foto: Instagram/orijent

Jennifer je inače već neko vrijeme strastvena ovisnica o vježbanju, a paparazzi je često 'uhvate' kako izlazi iz teretane u kojoj vježba barem triput tjedno. Posljednji put kad su je snimili, seksepilna Lopez na sebi je imala uski bijeli top i pripijene tajice pa je usput pokazala isklesane trbušnjake, ali i dobro definiranu guzu na kojoj naporno radi.

Foto: Profimedia

Iako je već u 50-oj godini, pjevačica bi atraktivnim izgledom vrlo lako mogla posramiti i dvostruko mlađe kolegice. Kako tvrdi sama Jennifer, recept za njezin odličan izgled nije niti u čudotvornim preparatima niti estetskim operacijama, već u mukotrpnom treniranju kojem je u potpunosti posvećena.

Kako prenosi britanski Daily Mail, pjevačica se trudi raditi na sebi, a velika podrška u održavanju dobre forme joj je dečko Alex koji je bio jedan od glavnih razloga da uopće i počne s vježbanjem.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Vježbam barem tri puta tjedno, uz to idem na jogu i na ples. Dobro se držim - rekla je Jennifer, a njezin osobni trener David Kirsch nedavno je za američke medije otkrio da je J. Lo s godinama samo sve bolja i bolja.

- Jennifer je poput vina. Što je starija, to je bolja. Može biti zahvalna jednim dijelom genetici, ali ključ uspjeha je u njezinoj prehrani. Vrlo je disciplinirana oko toga što jede i ne konzumira alkohol previše. Njezino tijelo je hram - rekao je.