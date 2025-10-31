Jesse Eisenberg otkrio koliko je nesebičan: 'Treba imati volje...'

Poznati glumac, pisac i redatelj Jesse Eisenberg prilikom gostovanja u showu 'Today' izjavio je kako će ovog prosinca donirati bubreg potpunom strancu. Zvijezda filmova 'Majstori iluzije' istom je prilikom ispričao i kako se odlučio na nešto takvo, prenosi Far Out Magazine.

'Zapravo donirat ću svoj bubreg za šest tjedana', priznao je te objasnio kako je do toga došlo: 'Ne znam zašto. Ugrizao me 'kukac doniranja krvi'. Napravit ću nesebičnu donaciju sredinom prosinca. Tako sam uzbuđen radi toga'.

Foto: Doug Peters

U vezi zahvata oglasio se i u još jednom intervjuu kada je rekao: 'Uglavnom je niskorizičan i jako potreban. Mislim da će ljudi shvatiti kako je 'no-bariner', ako imaš vremena i volje'.

Poznati glumac već je duže vrijeme neumorni darivatelj krvi, a objasnio je i kako on razmišlja o ovakvom nesebično činu. 'Recimo da osoba X iz Kansas Cityja treba bubreg, njegovo dijete ili tko god mu je želio darivati bubreg, iz bilo kojih razloga, to ne može, ali iz nekog razloga ja mogu', započeo je svoju priču.

Foto: Imdb

Dodao je i kako ta, potencijalna osoba, tako može dobiti bubreg koji treba, a njeno dijete, koje će pod pretpostavkom svejedno htjeti donirati svoj bubreg, moći će na taj način pomoći nekom drugom pacijentu. No, za sve to, potrebna je nesebična volja.

Ovaj darežljivi glumac proslavio se ulogama u filmu 'Društvena mreža' i 'Majstori iluzije'. Potonji se sastoji od dva nastavaka iz 2013. i 2016. godine, a uskoro bi trebao izaći i treći, za koji je već dostupan i trailer.