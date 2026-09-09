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Jessie J ide na drugu operaciju nakon što je pobijedila rak

Piše 24sata,
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Jessie J ide na drugu operaciju nakon što je pobijedila rak
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Foto: Instagram/ kolaž
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Pjevačica Jessie J (38) objavila je da uzima pauzu od društvenih mreža kako bi se oporavila i podvrgnula svojoj drugoj rekonstruktivnoj operaciji nakon što je pobijedila rak dojke

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Pjevačica Jessie J (38) objavila je da uzima pauzu od društvenih mreža kako bi se oporavila i podvrgnula svojoj drugoj rekonstruktivnoj operaciji, nakon iznimno intenzivne dvije godine tijekom kojih je pobijedila rak dojke, prošla kroz prekid veze i objavila album, dok je istodobno odgajala trogodišnjeg sina.

Nakon što su dobili sina Skya, pjevačica je prekinula vezu s dansko-izraelskim košarkašem Chananom Safirom Colmanom, s kojim je bila pet godina. Jessie je u emotivnoj objavi na Instagramu u ponedjeljak otkrila da odlazi na digitalni detoks kako bi ubrzala proces oporavka.

Foto: Instagram/ kolaž
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- Želim započeti ovu objavu time da kažem da sam dobro. Nisam u najboljoj formi, ali sam daleko od najgore. Znam da ljudi ovakve objave mogu protumačiti na razne načine. Nije tajna da su posljednje dvije godine bile čarobne, uspješne, životno promjenjive i iznimno intenzivne. Uglavnom sam ih voljela, u nekim sam ih trenucima mrzila i naučila sam više nego ikad prije o sebi, o tome što želim od svog života i, najviše, kakav osjećaj želim imati dok ga živim - napisala je i dodala kako se povlači iz digitalnog i vraća svom stvarnom svijetu.

- Da konačno obavim svoju drugu operaciju rekonstrukcije nakon raka, da napunim baterije, ozdravim, odmorim se, procesuiram sve što se događalo, posvetim se sebi i svom sinu, njegujem sljedeće poglavlje svog života i, što je najvažnije, budem prisutna i zaista živim.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
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Jessie je u svibnju, godinu dana nakon službene dijagnoze, otkrila sretnu vijest da više nema rak. 

- Plakala sam satima, a onda sam prvi put nakon godinu dana izdahnula - napisala je tada.

U lipnju prošle godine pjevačica hita 'Price Tag' na društvenim je mrežama otkrila da joj je dijagnosticiran rak, a kasnije tog mjeseca podvrgnula se operaciji. Chanan je cijelo vrijeme bio uz Jessie tijekom njezine borbe s rakom dojke. Dva mjeseca kasnije, u kolovozu, morala je promijeniti termine i otkazati neke od nadolazećih koncerata nakon što je otkrila da mora proći kroz daljnje liječenje raka.

O svojoj bolesti je odlučila javno govoriti kako bi lakše procesuirala dijagnozu, pružila podršku drugima koji prolaze kroz slično iskustvo te je istaknula da joj je dijagnoza pružila 'nevjerojatnu novu perspektivu', piše Daily Mail.

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