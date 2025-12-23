Obavijesti

Jeste li spremni? Nove epizode Stranger Thingsa dolaze za koji dan: Otkrili i koliko svaka traje

Jeste li spremni? Nove epizode Stranger Thingsa dolaze za koji dan: Otkrili i koliko svaka traje
Ako vam je u planu sjesti i 'bindžati' nove tri epizode Stranger Thingsa, možda bi bilo dobro znati i koliko ćete na to potrošiti vremena. Braća Matt i Ross Duffer otkrili su to na društvenim mrežama

Nakon što je krajem studenog izašao prvi dio pete i posljednje sezone Netflixove hit serije Stranger Things, obožavatelji se već pripremaju na nove tri. One će na Netflix doći 25. prosinca, a u Hrvatskoj će biti dostupne već kroz noć 26. prosinca. A ako planirate svoje druge obaveze oko nove tri epizode, možda bi bilo korisno za znati i koliko one traju... 

Braća Matt i Ross Duffer, kreatori serije, otkrili su upravo to na svojem Instagramu. Peta epizoda 'Shock Jock' traje sat i osam minuta, šesta epizoda 'Escape from Camazotz' traje sat vremena i 15 minuta, dok će sedma epizoda 'The Bridge' trajati sat i šest minuta. 

I nakon što će neki 'izbindžati' to u nešto više od tri sata, opet slijedi čekanje. Možda i ono najdulje, jer finale opet dolazi za Novu godinu. Ta epizoda bit će dulja. Naziva 'The Righside Up' trajat će dva sata i osam minuta. 

Trajanja epizoda, navodi Variety, u skladu je s ostalim epizodama iz prethodnih sezona. Prve tri sezone sastojale su se uglavnom od epizoda dugih sat vremena, četvrta sezona 'pomaknula' je tu granicu na 70 minuta, dok su zadnje tri epizode bile dulje. Finale te sezone traje čak dva sata i 22 minute. 

