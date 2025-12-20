Jesu li braća Duffer ovime otkrili da jedan od omiljenih likova iz Stranger Thingsa umire?

Približava se kraj jedne ere. S petom i posljednjom sezonom serije "Stranger Things" na horizontu, napetost među obožavateljima doseže vrhunac. Dok milijuni gledatelja diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju rasplet priče koja je obilježila generaciju, tvorci serije, braća Matt i Ross Duffer, odlučili su dodatno potpaliti vatru.

Nedavno su gostovali u popularnom američkom talk showu, 'The Tonight Show' kod Jimmyja Fallona, i poslužili se neobičnom metodom kako bi nagovijestili sudbinu glavnih junaka - Funko Pop figuricama. Njihov zagonetni performans pokrenuo je lavinu teorija i zabrinuo mnoge, posebice one kojima je jedan lik prirastao srcu.

Hoće li Steve Harrington umrijeti?

Najveću pomutnju i paniku među fanovima izazvao je trenutak posvećen Steveu Harringtonu, liku koji je od arogantnog sportaša postao omiljeni "babysitter" i zaštitnik ekipe iz Hawkinsa. Na stolu ispred sebe, braća Duffer postavila su figurice glavnih likova, a onu koja predstavlja Stevea nonšalantno su gurnula preko ruba stola, ostavivši je da padne. Ovaj potez, premda izveden uz smiješak, odjeknuo je internetom kao zlokobno proročanstvo.

Foto: screenshot/Youtube

Strahovi za Steveov život nisu novost. Još u foršpanu za drugi dio pete sezone, emotivna scena između njega i Dustina, u kojoj jedan drugome govore "Ako ti umreš, umirem i ja", pripremila je teren za moguću tragediju. Sada, ovaj simbolični čin s figuricom samo je dolio ulje na vatru.

Je li moguće da će Steve umrijeti u Upside Downu? Ili se Dufferi samo poigravaju s osjećajima publike, svjesni koliko je lik popularan? Mnogi se nadaju da je posrijedi samo okrutna šala, jer teško je zamisliti da bi tako veliku tajnu otkrili pomoću igračaka. Ipak, način na koji su gurnuli figuricu s ruba stola bio je suviše namjeran da bi ga se ignoriralo.

Što će biti s Willom, Eleven i Vencom?

No, sudbina omiljenog babysittera nije jedina koja je zabrinula fanove. Braća Duffer dala su naslutiti i što čeka ostale ključne likove. Figurica Eleven postavljena je u čašu s vodom, što može simbolizirati njezino daljnje istraživanje moći, povratak u laboratorij ili možda neku vrstu zatočeništva u vodenom okruženju. Još je intrigantniji bio prikaz Willa Byersa.

Foto: screenshot/Youtube

Njegova figurica bila je doslovno pritisnuta između figurica Vecne i njegovog ljudskog oblika, Henryja Creela. To je jasan znak da će Willova duboka i bolna povezanost s glavnim negativcem i Naopakim svijetom biti u samom središtu finalne sezone.

Kao mračni komični dodatak, na pod je postavljena figurica Barb, čime su autori još jednom potvrdili ono što fanovi odavno znaju – za nju nema povratka.

Drugi dio pete sezone na Netflixu će, za hrvatsku publiku, biti dostupne od 26. prosinca i sastoji se od tri epizode. Veliko finale očekuje se 1. siječnja, a za publiku u SAD-u i Kanadi će se ono prikazivati i u kinima.