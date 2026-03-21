Jeziva posljednja objava zvijezde 'Buffy': Gušio se u kašlju i kritizirao kolegicu

Glumac je preminuo u 55. godini života, a vijest je potvrdila njegova obitelj, navodeći da je umro u snu prirodnom smrću. Ipak, ono što je cijeloj tragediji dalo jeziv prizvuk jest posljednji video koji je Brendon objavio na svom Facebook profilu samo tjedan dana prije smrti, a u kojem se glumac bori s agresivnim kašljem i iznosi teške optužbe na račun svoje bivše kolegice.

'J***š ovaj dim, zvučim kao Bane'

Samo sedam dana prije nego što je njegova obitelj objavila vijest o smrti, 20. ožujka, Brendon se obratio svojim obožavateljima u 45-minutnom videu uživo iz svog doma u Kaliforniji. Snimka, objavljena 14. ožujka, trebala je biti još jedan u nizu neformalnih razgovora s publikom, no ubrzo je postala predmet velike zabrinutosti. Glumac se u videu neprestano njihao naprijed-natrag dok se borio s napadajima teškog i iscrpljujućeg kašlja. Glas mu je bio promukao i jedva razumljiv dok je pokušavao objasniti svoje stanje.

U jednom trenutku, pokušavajući objasniti što se događa, promuklim je glasom rekao:

​- Cijeli dan ložim vatru jer je hladno... ali nevjerojatno je što ti dim učini kad ga udišeš.

Njegovo se stanje nije poboljšavalo, a iscrpljenost i frustracija bili su sve očitiji. U naletu nemoći, opsovao je dim koji mu je, kako se činilo, stvarao velike probleme.

​- J***š ovaj dim. Zvučim kao Bane - rekao je, referirajući se na poznatog Batmanovog negativca prepoznatljivog po dubokom, hrapavom glasu.

Stotine obožavatelja u komentarima su izražavale zabrinutost za njegovo zdravlje, no nitko nije mogao ni slutiti da će to biti njegovo posljednje javno obraćanje.

Optužio Saru Michelle Gellar da je 'sj***la seriju'

Osim zabrinjavajućeg zdravstvenog stanja, Brendon je u svom posljednjem videu iskoristio priliku da progovori o temi koja ga je očito dugo mučila – završetku serije koja ga je proslavila. Bez zadrške je kritizirao glavnu zvijezdu serije, Saru Michelle Gellar, tvrdeći da je ona kriva za, po njegovom mišljenju, nezadovoljavajući kraj 'Buffy'.

​- Vjerujem da serija nije trebala završiti onako kako je završila. Sarah... radila je stvarno naporno, ali na neki je način sj***la seriju - rekao je Brendon.

Objasnio je kako je Gellar prekasno obavijestila produkciju i ostatak glumačke ekipe da napušta seriju, zbog čega autor Joss Whedon nije imao dovoljno vremena da pripremi kvalitetan i smislen završetak za ostale likove.

​- Svoju odluku je svima rekla prekasno, pa Joss nije bio spreman za to. Svaka sezona ima svoj narativni luk... to jednostavno nije bilo pošteno prema ekipi, glumcima ni prema samoj seriji - zaključio je.

Obitelj potvrdila da je preminuo prirodnom smrću

U službenom priopćenju objavljenom na društvenim mrežama, njegova obitelj je napisala: 'Shrvani smo što moramo podijeliti vijest o smrti našeg brata i sina, Nicholasa Brendona. Preminuo je u snu prirodnom smrću. Naša obitelj moli za privatnost u ovom teškom trenutku dok tugujemo i slavimo život čovjeka koji je živio s intenzitetom, maštom i srcem.'

Iako se navodi prirodna smrt, poznato je da se Brendon godinama borio s ovisnošću i problemima s mentalnim zdravljem. Također je imao ozbiljnih srčanih problema; 2023. godine pretrpio je srčani udar, a dijagnosticirana mu je i prirođena srčana mana. Samo mjesec dana prije smrti, u veljači, bio je hitno hospitaliziran zbog 'srčanog incidenta'.

Unatoč turbulentnom životu, obitelj je istaknula kako je u posljednjim godinama pronašao novu strast i mir u slikanju. 'Nicky je volio dijeliti svoj entuzijastični talent s obitelji, prijateljima i obožavateljima. Bio je strastven, osjećajan i beskrajno vođen stvaranjem. Oni koji su ga uistinu poznavali, znali su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga što je on bio.'