Kelly Osbourne posvetila je ocu Ozzyju dirljivu objavu: 'Ovo mi je prvi bez tebe, bit će grozno...'

Pjevačica Kelly Osbourne jučer je proslavila 41. rođendan te dirnula svoje obožavatelje novom objavom na Instagram profilu. Posvetila ju je svom ocu, nedavno preminulom Ozzyju Osbourneu, istaknuvši kako joj je ovo prvi rođendan koji je dočekala bez oca.

S pratiteljima je podijelila niz fotografija s ocem koje prikazuju razne faze njenog odrastanja, ali i čestitke koje joj je on pisao. Uz to, napisala je i emotivan tekst opisavši kako se osjeća. 'Sutra će biti prvi za mene. Prvi rođendan bez mog tate. Svake godine stvar kojoj sam se veselila najviše bila je provesti dan s njim i čestitke koje mi je pisao', priznala je.

'Znajući da više nikad neću dobiti jednu slama mi srce. Ovdje su samo neke od njih. Uvijek su bile kratke, jednostavne, no rekle su sve što sam trebala čuti', objasnila je dodavši: 'Volim te tata, sutra će biti grozno bez tebe'.

U čestitkama koje je podijelila s pratiteljima Ozzy je svojoj kćeri pisao jednostavne, ali slatke i emotivne poruke. 'Najdraža Kelly, samo sam htio reći da te volim i da mi nedostaješ svakoga dana', napisao je u jednoj, a svaku je završio riječima: 'Voli te tata'.

Foto: Kelly Osbourne/Instagram

U komentarima ispod objave tužne kćeri javili su se mnogi obožavatelji koji su Kelly ponudili riječi utjehe. Među njima našla su se i neka poznata imena pa je tako Barbaranne Wylde, supruga nekadašnjeg Ozzyjevog gitarista i člana benda 'Black Label Society', napisala: 'Srce mi se slama Kell. Sretan rođendan sutra. Znam da će ti poslati mali znak - on je uvijek uz tebe. Volim te'.

Pjevač Sebastian Bach također je pjevačici napisao utješne riječi: 'Sretan rođendan Kelly!!! Tvoj tata će uvijek biti uz tebe. Nadam se da ćeš imati odličan rođendan. Živjela'.

Pjevačici je rođendan čestitala i njena majka Sharon Osbourne, supruga pokojnog Ozzyja Osbournea. Na svom Instagram profilu podijelila je zajedničku fotografiju s Kelly te natpisom 'Sretan rođendan mojoj dragoj kćeri Kelly'. Uz to, napisala je i: 'Sretan rođendan Kelly! Tako sam ponosna na tebe, ti si mi sve'.

Podsjetimo, Ozzy Osbourne, ili kako su ga voljeli zvati 'Princ tame', preminuo je u srpnju ove godine, samo dva tjedna nakon što je održao svoj posljednji koncert. Iza sebe osim supruge Sharon i kćeri Kelly, ostavio je još četvero djece, sinove Jacka, Louisa i Elliota te kćeri Aimee i Jessicu.

Foto: Kelly Osbourne/Instagram